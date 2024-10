Les militants et sympathisants socialistes assistent ce dimanche 27 octobre 2024 à la Fête de la Rose, en présence d’Ericka Bareigts et du premier secrétaire national du PS, Olivier Faure. Pas facile de faire de la politique aujourd’hui, mais les socialistes veulent croire encore à une 3ème voie, entre les dissensions avec LFI et les "sables mouvants" de la droite (Photos www.imazpress.com)