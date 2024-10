Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, en visite à La Réunion

Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, sera à la Réunion ce dimanche 27 et lundi 28 octobre 2024. Il participera notamment à la Fête de la rose, temps fort de rassemblement et d'échanges au sein des fédérations socialistes. Cette visite aura lieu dans un contexte de mobilisation contre la vie chère dans les outre-mer et alors que le budget est en cours d’examen au Parlement.

Ce sera l’occasion pour le Premier secrétaire de partager un temps d’échange privilégié avec les militants et les élus socialistes.

Olivier Faure rencontrera également les acteurs locaux pour aborder les thématiques importantes comme la vie chère et le logement social.

"Ce déplacement permettra de réaffirmer l’engagement du Parti Socialiste aux côtés des territoires ultramarins et son soutien face aux défis économiques et sociaux qu’ils affrontent" affirme la fédération locale.

Son programme exact n'a pour l'heure pas été communiqué.