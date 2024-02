ONF : plusieurs routes forestières rouvertes après travaux

Suite aux travaux et/ou évaluations d’état des routes forestières situées sur le domaine forestier géré par l’Office nationale des fôrets (ONF), certaines routes peuvent être rouvertes. Nous publions leur communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Désormais sont ouvertes:

- Route forestière de la Roche Ecrite (RF1) (secteur La Providence-Le Brûlé) ;

- Route forestière du Haut Mafate (RF13) (secteur Salazie) ;

- Route forestière de Terre Plate (RF14) (secteur Salazie),

- Route forestière Cabris Haut (RF16) depuis son intersection avec la voirie communale jusqu’au PK 1,135 (secteur de la Plaine des Palmistes) ;

- Route forestière du Volcan (RF5) du PK 2,700 à l’entrée de la forêt départemento-domaniale jusqu’à son terminus au Pas de Bellecombe (Le Tampon – Sainte-Rose) ;

- Route forestière du Gîte du Volcan (RF51) (Le Tampon – Sainte-Rose) ;

- Route forestière du Puys Arabe (RF34) (secteur Tremblet et Littoral de St Philippe) ;

- Route forestière de Basse Vallée (RF36) de la RN2 jusqu’au gîte de Basse vallée (secteur de Mare Longue/Basse Vallée) ;

- Route forestière de Mare Longue (RF04) depuis la RN2 jusqu’au PK 2.910 (parking du sentier botanique) (secteur de Mare Longue/Basse Vallée) ;

- Route forestière Camphriers (RF38) (secteur de Mare Longue/Basse Vallée) ;

- Route forestière de la Source du Gros Ruisseau depuis la RD 241 jusqu’à son terminus (Cilaos) ;

- Route forestière de la Roche Merveilleuse (RF10) : portion basse entre la voirie communale et l’aire d’accueil du Plateau des Chênes ; portion haute entre la RD 241 et la barrière située au-dessus du parking de la Roche Merveilleuse (Cilaos) ;

- Route forestière Piton Guichard (secteur de la plaine des Cafres) ;

- Route forestière des Makes (RF11) depuis le PK 2,1 jusqu’au rond-point terminal de la Fenêtre (secteur Les Makes) ;

- Route forestière de la Scierie (RF58) (secteur Les Makes) ;

- Route forestière des Tamarins (RF9) depuis sa jonction avec la RF du Tévelave (RF6) jusqu’à l’intersection avec la route forestière de Timour (RF7) (secteur Tévelave / Chaloupe) ;

- Route forestière du Tévelave (RF6) de son intersection avec la route forestière de Grande Terre (RF76) à son intersection avec la route forestière des Tamarins (RF9) (secteur Tévelave / Chaloupe) ;

- Route forestière Grande Terre (RF76) (secteur Tévelave / Chaloupe).

- Route forestière de Timour (RF7) depuis sa jonction avec la route forestière des Tamarins (RF9) jusqu’à sa jonction avec la voirie communale (secteur Tévelave / Chaloupe) ;

- Route forestière du Maïdo (RF8) depuis sa jonction avec la voirie communale jusqu’à son terminus (Saint-Paul – Trois Bassins – Saint-Leu) ;

- Route forestière des Cryptomérias (RF68) (Saint-Paul – Trois Bassins – Saint-Leu) ;

- Route forestière de Cambaie du parking rue Jacquot jusqu'aux toilettes CBO (Saint-Paul) ;

- Route forestière Chemin Morin (RF59) (secteur La Providence-Le Brûlé) ;

- Route forestière Maniquet (RF41) (secteur La Providence-Le Brûlé) ;

- Route forestière Prévallée (RF56) (secteur La Providence-Le Brûlé) ;

- Route forestière Laverdure (secteur La Providence-Le Brûlé) ;

- Route forestière de Takamaka (RF3) (secteur Tremblet et Littoral de St Philippe) ;

- Route forestière Vieux Port du Tremblet (RF17) (secteur Tremblet et Littoral de St Philippe) ;

- Route forestière de Bébour Bélouve (secteur de La Plaine des Palmistes) ;

- Route forestière Duvernay (RF22) (secteur Bélouve).

- D'autres restent fermées -

- Route forestière du Parc (RF12) (secteur Etang-Salé) ;

- Route forestière de la Vallée Heureuse (RF37) (secteur de Mare Longue/basse vallée) ;

- Route forestière d’Affouches (RF20) (secteur La Montagne) ;

- Route forestière de la Plaine des Fougères (RF72) (secteur Sainte-Marie) ;

- Route Forestière de la Source (RF30) (secteur Sainte-Rose) ;

- Route forestière de l’Anse des Cascades (secteur Sainte-Rose) ;

- Route forestière du Tévelave (RF6) depuis sa jonction avec la voirie communale jusqu’à son intersection avec la route forestière de Grande Terre (RF76) (secteur Tévelave / Chaloupe)

- Route forestière des Tamarins (RF9) depuis sa jonction avec la RF du Tévelave (RF6) jusqu’à l’intersection avec la route forestière du Maïdo (RF8) (secteur Tévelave / Chaloupe) ;