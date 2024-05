Open des Brisants : une troisième journée de compétition sous le soleil

Troisième journée de l’Open des Brisants ce vendredi 10 mai 2024. Nicolas Gianotti et son partenaire italien Mattia Spoto se sont qualifiés pour les quarts de finale, contre Mathieu Guegano et Léonardo Branco qu'ils affronteront ce samedi. Chez les filles, les sœurs Hoareau, Mathilde et Marie- Ève, se sont inclinées face aux joueuses numéros 1 mondiales : Patricia Diaz et Rafaella Miiller. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Côté météo comme côté résultats, on ne pouvait espérer mieux de cette troisième journée de l’Open des Brisants ! Le beau temps a été de la partie tout du long, il a joué son rôle sans jamais embarrasser les compétiteurs.

C’est le premier jour du tableau « Tournoi ITF Sand Series / 75.000 dollars » ; une très belle journée où se sont déroulées tous les 1/8e de finale.

Tous les favoris classés tête de série ont gagné ; donc pas de surprises de ce côté-là.

Côté Français sont qualifiés Nicolas Gianotti et son partenaire italien Mattia Spoto qui rencontreront en 1⁄4 - eux aussi qualifiés - Mathieu Guegano associé au Brésilien Léonardo Branco.

Six autres paires composées de joueurs de différentes nationalités (Nikita Burmakin / Tommaso Giovannini...) se sont jointes à ces deux-là.

Chez les filles, lors d’un beau match très disputé, les sœurs Hoareau, Mathilde et Marie- Ève, se sont inclinées face aux joueuses numéros 1 mondiales : Patricia Diaz et Rafaella Miiller.



Deux autres finales ont eu lieu :

• Pour la première fois en U18, deux filles venues d’Estonie – Elina Kalve et Adelia Susi - gagnent la finale face à Téha Benis et Enola Hochdoerffer

• Et le U18 garçons est remporté par Thomas Portolleau et Edgar Tronc.

La finale mixte se déroulera ce soir. Résultat sur brisants.tr-esolutions.com Encore une journée dont l’animation et la folle ambiance ne se sont pas démenties. Ce samedi ce sont les 1⁄4 et 1⁄2 finales.