Opération "100 km de littoral propre à La Réunion "pour enlever 80.000 déchets

Cette année 2025, le Groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement Durable de l'île de La Réunion (GRANDDIR) renouvèle l'opération "100 km de littoral propre". Cinq opérations de nettoyage sont organisées entre jusqu'en juin 2025. Objectif, collecter, cartographier et enlever 80.000 déchets sur le littoral réunionnais (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Afin de poursuivre l'action "100 km de littoral propre à La Réunion" lancé par l'Observatoire Marin de La Réunion , voici les dates et lieux prévus :

- jeudi 20 mars 2025 : Plage de l'étang Salé

- mercredi 23 avril 2025 : Littoral de l'étang Salé

- mercredi 14 mai 2025 : Saint Paul

- jeudi 5 juin 2025 : Saint Paul

- Opération "100 km de littoral propre à La Réunion" -

Au programme, collecte des déchets, tri, étude et cartographie des déchets et mise à disposition des données.

Cette opération scientifique a plusieurs objectifs.

- Centraliser localement les opérations, la collecte et le traitement des données

- Présenter un planning visuel de toutes les actions passées, en cours et à venir sur cette thématique

- Permettre au réseau GRANDDIR d’accéder et de présenter plus facilement le planning des actions EEDD sur le territoire de l’île

- Fédérer les acteurs pour agir ensemble sur une cause commune

- Participer collectivement à la préservation de notre île tout en participant au recyclage des déchets et à la valorisation environnementale de notre patrimoine exceptionnel

- Valoriser toutes les actions locales sur cette thématique

- Permettre aux acteurs intervenant durant l’opération locale « WCUD » (World Clean Up Day) de faire bénéficier plus largement de leurs actions

- Inviter la population aux actions d’étude et de présentation du milieu naturel de l’île

- Permettre la mise en commun des savoirs-faire, des contacts avec les EPCI (pour les bennes et bacs de collecte), du matériel de nettoyage (ex : 20 kits de nettoyage déjà accessibles gratuitement chez GRANDDIR, contenant cabats, gants, fiches de données terrain simples à remplir, stylos, gobelets réutilisables, pesons électroniques, …)

Cette opération sera réalisée avec des sacs réutilisables, dont des soubics tressés en vacoa 100 % local, mis à disposition gratuitement par le réseau GRANDDIR.

- 34.000 déchets collectés en 2024 -

En 2024, 32 heures ont été nécessaires pour dépolluer 11 sites (étalés sur 6 communes). Un peu plus de 3km ont été libérés de toute entrave de déchets, étalés sur une surface totale de près de 6 hectares.

Côté déchets : ce sont plus de 34.000 déchets qui ont été collectés, représentant environ 41 m3 pour un total de 4,4 tonnes. Cela représente une densité de déchets de presque 5.800 déchets / ha, représentant environ 769 kg / ha, soit un volume d’un peu plus de 6 m3 / ha !

Côté acteurs : ce sont pas moins de 470 participants cumulés et 55 partenaires cumulés qui ont parrainé ces actions.

