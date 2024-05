Opération route bleue : trois conducteurs arrêtés sous stupéfiants

Le 30 avril 2024, une opération concertée Police Nationale de la Réunion et Gendarmerie de La Réunion a été menée dans les villes du Port, de Saint-Denis et de Saint-André. En tout, 128 contraventions ont été dressées dont une conduite alcoolisée et trois conduites sous stupéfiants dont un scootériste et un usager en trottinette électrique. Nous publions ci-dessous le post de la police (Photo : Police nationale)

Le bilan de cette journée est de 128 contraventions dressées dont :

- 1 conduite alcoolisée

- 3 excès de vitesse

- 7 défauts d'équipement de véhicule (pneu, feu, extincteur...)

- 6 défauts d'équipement d'usager (gilet, gants, casques, ceintures...)

- 8 contrôles techniques absents

- 14 tenues d'un téléphone ou port d'un kit oreillette

- 26 non respect de l'arrêt absolu (feu, STOP)

10 délits ont fait l'objet de procédures judiciaires :

- 2 conduites avec permis suspendu ou avec solde nul,

- 4 défauts d'assurance,

- 3 conduites sous stupéfiants dont un scootériste et un usager en trottinette électrique.

- 1 vconduite sous alcoolisation délictuelle.

Durant les vacances ou les jours fériés, vigilance et prudence restent plus que jamais de mise sur les routes parce que la sécurité est l'affaire tous.