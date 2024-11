Opération Tables jaunes : une 3ème édition pour agir contre l’alcoolisation fœtale

Du 15 au 17 novembre 2024, 108 établissements de La Réunion participent à l’opération Tables jaunes. Cette initiative nationale sensibilise aux dangers de l’alcoolisation fœtale, première cause de handicap mental évitable. (Photo: SAFFrance)

La Réunion se distingue par son engagement dans la prévention des troubles liés à l’alcoolisation fœtale (TCAF), affichant le taux le plus bas de consommation d’alcool chez les femmes enceintes en France.

L’opération Tables jaunes mobilise des cafés, hôtels et restaurants pour informer via des sets de table, affiches et flyers. Avec le soutien d’acteurs locaux, cette campagne vise à protéger les futures générations en renforçant la prise de conscience sur l’impact de l’alcool pendant la grossesse.