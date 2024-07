Opération "Villes bleues" : 91 infractions relevées à Saint-Louis et Saint-Leu

Le mardi 23 juillet 2024, dans le cadre des opérations "villes bleues", 23 militaires de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR), renforcés par six réservistes et une équipe cynophile, ont réalisé des contrôles sur les communes de Saint-Louis et de Saint-Leu. Sur la journée, les militaires ont constaté 91 infractions. Plusieurs véhicules ont été immobilisés.

Sur la journée, les militaires ont constaté 91 infractions au Code de la Route, dont des infractions génératrices d’accidents graves : 5 conduites sous l’effet des stupéfiants, 1 conduite sous l’empire d’un état alcoolique, 18 usages d’un téléphone lors de la conduite.