Orange : 30% des clients toujours déconnectés du réseau fixe

Au lendemain de la levée de l'alerte rouge à La Réunion, 17 antennes mobiles Oranges ont été rétablies. Toutefois, 30% des clients restent déconnectés du réseau fixe. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les équipes d’Orange à La Réunion sont à pied d'œuvre pour rétablir l'ensemble des services suite au passage du cyclone Belal.

Au premier jour après la levée de l’alerte cyclonique rouge, Orange informe ses clients de l’état de ses réseaux.

À 10h ce mercredi 17 janvier 2024: 123 antennes du réseau mobile Orange restent hors service (contre 140 la veille).

Orange estime également qu’il reste environ 30% de ses clients usagers du réseau internet fixe coupés du réseau (contre 40% la veille). La raison principale demeure le manque d’électricité.

"Nous venons de vivre un cyclone tropical d'une très grande intensité, et nous avons souffert d’importants dégâts sur nos réseaux. Nous mettons tout en œuvre pour reconnecter nos clients au plus vite, nos équipes sont pleinement mobilisées et se déploient sur toute l’île", déclare André Martin, directeur général d’Orange Réunion Mayotte.

Les clients Orange sont appelés à signaler tout équipement endommagé sur la voie publique (poteau cassé ou penché, câble arraché ou armoire ouverte...) sur le site https://dommages- reseaux.orange.fr.

Les boutiques Orange sont ouvertes depuis la levée de l’alerte rouge pour recevoir les clients (à l’exception de la boutique de Saint-Denis Châtel en travaux actuellement), le service client Orange reste joignable au 3900.