Orange Cup : coup d’envoi du challenge pour 2.160 jeunes réunionnais

Samedi 24 août 2024, les dirigeants de la Ligue Réunionnaise de Football, le partenaire French bee et les équipes d’Orange Réunion ont lancé au stade de La Redoute, la troisième édition de l’Orange Cup. 180 équipes mixtes de 9 à 10 ans participeront à cette saison 2024/2025 du challenge mené uniquement à La Réunion et à Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Orange Cup)

Le calendrier combine sur trois mois : rencontres sportives et actions éducatives avec notamment #For Good Connections, l’initiative d’Orange pour un monde digital plus sûr. Les vainqueurs remporteront un voyage d’équipe à la rencontre d’un club professionnel

en métropole.

Cette épreuve éducative sportive vient réaffirmer l’étroite collaboration qu’Orange entretient avec le monde du football amateur et professionnel depuis plus de 20 années. Les valeurs véhiculées par ce sport collectif telles que la solidarité et le respect seront encore étoffées par le dispositif de sensibilisation #For Good Connections. Une initiative née en 2024 pour renforcer l’engagement d’Orange pour la protection de la jeunesse contre les dérives du digital tels que : cyberharcèlement, haine en ligne et hyperconnexion.

- Des actions éducatives obligatoires sur le thème de "l’Engagement citoyen" -

Les résultats sportifs s’additionneront aux actions éducatives que les clubs choisiront de mener parmi 7 thèmes proposés dans le cadre du Programme Educatif Fédéral.

L’accession aux phases finales sera conditionnée à la réalisation de quatre initiatives dont deux au minimum de sensibilisation aux bons usages du numérique. La qualité, la diversité des thèmes et la variété des publics concernés seront appréciées par les représentants de la Ligue. A l’issue des qualifications par poule, 64 équipes accéderont aux phases finales de secteur qui se dérouleront du 19 octobre au 9 novembre.

Sur le terrain, un papa supporter qui exerce la fonction de bâtonnier soulignait l’importance de l’apprentissage des valeurs permis par le dispositif de l’Orange Cup.

"Dans mon métier d’avocat, nous constatons que les problèmes de délinquance primo-juvénile surviennent vers l’âge de 12/13 ans. Aussi, la tranche d’âge des 9/10 ans est idéale pour sensibiliser les jeunes et forger leur future position d’adulte dans la

société."

- Un voyage à la rencontre du football professionnel pour l’équipe gagnante -

Les gagnants de l’Orange cup s’envoleront pour assister à un match professionnel dans un stade mythique et participer à l’Orange Football Challenge, une séance de tirs au but à la mi-temps d’une rencontre de ligue 1.

Dominique Goumane, Directeur Général de la Ligue Réunionnaise de Football, a salué le lancement de cette 3ème édition : "la LRF est ravie que cette opération se réalise encore cette année. Grâce à ce partenariat fort avec Orange Réunion, nos jeunes licenciés peuvent vivre un rêve. C'est important et nécessaire que nos enfants puissent s'engager dans cette aventure avec leur club. Le plaisir du jeu, l'éducation et l'émancipation du citoyen de demain sont pour nous des axes prioritaires qui dépassent le cadre purement sportif. Bon voyage à l'équipe gagnante avec French Bee."

Karine Bonnal, Responsable commerciale du marché Réunion de French bee : "Nous nous réjouissons du renouvellement de la participation de French bee à ce challenge à la fois sportif et éducatif. French bee confirme encore sa volonté de contribuer à l'ouverture du ciel des Réunionnais en élargissant leurs horizons et en facilitant leurs déplacements et ce dès le plus jeune âge.

L’Orange Cup U9 - U10 est un événement important pour les jeunes de l’île et c'est avec une grande fierté que French bee transportera en France hexagonale l'équipe gagnante au printemps 2025 !

Pour Géraldine Drula, Directrice de la communication et RSE d’Orange Réunion par intérim : "Le football tient une place essentielle dans la politique citoyenne et sociale d’Orange. Nous sommes fiers de pouvoir partager les valeurs sportives autour de la solidarité qui nous sont chères et de contribuer avec notre savoir-faire, en sensibilisation aux bons usages du numérique. Merci à nos partenaires, La Ligue Réunionnaise de Football et French Bee, qui nous permettent de démarrer une nouvelle saison en beauté et d’accompagner l’équipe victorieuse en France hexagonale. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir apporter aux enfants une expérience sans pareille autour de leur passion et de leur apporter les clés pour un monde digital plus sûr pour eux."