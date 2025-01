Pierrick Robert met en garde contre "un cataclysme économique"

Un guichet unique dédié aux entreprises en difficulté va être mis en place à La Réunion. L’annonce a été faite ce vendredi 24 janvier 2025 par Pierrick Robert, président de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR), lors des vœux à la presse. Cet outil servira à l’accueil et à l’accompagnement et au conseil des chefs d’entreprise en difficulté. Le président de la chambre consulaire a aussi insisté sur la morosité de la situation et a dit craindre "un cataclysme économique" (Photo : www.imazpress.com)

Face à une situation économique préoccupante, ce guichet unique répond à une demande urgente des entreprises locales. "J’ai signé la convention avec l’État pour le déploiement de ce guichet unique le 23 décembre dernier. Il sera opérationnel dans les tous prochains jours", a exposé Pierrick Robert.

Le président de la CCIR a donc exprimé une vive inquiétude concernant les multiples difficultés rencontrées : délais de paiement, problèmes de trésorerie, normes contraignantes, approvisionnements défaillants, ou encore le déséquilibre entre les grands chantiers et les marchés plus modestes.

- La crainte d'un un cataclysme économique -

"Nous n’avons jamais connu une telle situation, pas même durant la crise Covid. Nos entreprises sont résilientes, elles savent innover, mais le climat actuel est alarmant. J’ai peur que nous soyons confrontés à un cataclysme économique si nous n’agissons pas ensemble", a déclaré le président avec gravité. Écoutez :

En 2024, le taux de défaillances d’entreprises a atteint des niveaux inédits, avec 683 liquidations judiciaires enregistrées. Une statistique d’autant plus inquiétante dans un territoire où le tissu économique repose essentiellement sur les TPE et PME.

- Le guichet unique : un dispositif opérationnel et confidentiel -

La mise en place de ce guichet unique, prévue pour début février, vise à offrir un soutien structuré et personnalisé. Un numéro et une adresse mail dédiés permettront aux chefs d’entreprise d’obtenir des "réponses rapides et fiables", selon les mots de Pierrick Robert. Chaque entrepreneur pourra s’appuyer sur un interlocuteur unique, garantissant confidentialité et suivi.

"Les demandes des entrepreneurs sont souvent urgentes. Ce guichet unique est conçu comme un espace de confiance et d’écoute. Nous avons été entendus par l’État sur ce sujet, et j’espère que cela apportera une bouffée d’oxygène aux entreprises les plus en difficulté", a ajouté Pierrick Robert. Regardez :

- Une stratégie globale pour soutenir l’économie de La Réunion -

Au-delà de cette initiative, la CCIR a mis en œuvre plusieurs actions pour pallier les effets de la crise. Parmi elles, un entrepôt de 1 000 m² sera prochainement construit au Port pour être loué aux entreprises.

La chambre consulaire prévoit également des travaux visant à moderniser ses infrastructures. Par ailleurs, la CCIR milite pour un allongement des moratoires de 36 à 60 mois, afin de laisser davantage de temps aux entreprises pour se stabiliser. Écoutez :

Elle propose également d’adapter ses offres et formations aux besoins spécifiques des porteurs de projets et des entreprises locales, tout en renforçant les partenariats pour dynamiser l’économie insulaire.

- Une année 2024 marquée par des défis multiples -

L’année écoulée a été qualifiée par Pierrick Robert comme "l’année de tous les dangers". Outre les répercussions du cyclone Belal – pour lequel 129 dossiers d’aide d’urgence ont été débloqués – des secteurs entiers, comme celui du BTP ou des transports, ont souffert de contraintes importantes.

Le président de la CCIR a également souligné l’impact actuel de la sécheresse sur certaines entreprises de l’est de l’île, incapables de poursuivre leurs activités dans ces conditions." Il faudra des solutions rapides et concrètes pour ces entreprises", a-t-il insisté.

Pour Pierrick Robert, l’avenir repose sur une mobilisation collective. "Nous avons présenté une feuille de route aux parlementaires pour agir en faveur des entreprises de l’île. Nous devons accompagner nos entrepreneurs et leur donner les moyens de réussir, malgré les défis actuels", a conclu le président de la CCIR.

