Ouverture de la campagne du dossier social étudiant 2024-2025

- Vérifier l’éligibilité sur le simulateur du site du Crous.

- Rassembler et préparer toutes les pièces justificatives qui permettent d’attester de la situation financière, familiale et scolaire. Pour plus d’informations sur les pièces justificatives, rendez-vous sur le guide de l’étudiant.

- Mettre à jour le compte et saisir le Dossier social étudiant (DSE) sur ce site. Si le dossier est complet, il n’y a plus de démarches à effectuer. Il faut sinon renvoyer les pièces réglementaires demandées.

- A l'issue de l'étude du dossier, les demandeurs recevront par mail une notification conditionnelle de bourse