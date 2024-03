Parcoursup : les futurs bacheliers ont jusqu'à ce soir pour formuler leurs derniers vœux

Ce jeudi 14 mars 2024 marque le dernier jour pour les futurs bacheliers de pouvoir formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Ils ont jusqu'à 23h59 heure de Paris pour appliquer une dizaine de choix d'études supérieurs. Une fois cette étape réalisée, il faudra attendre le 3 avril 2024 pour pouvoir compléter le dossier et confirmer les vœux (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dernière ligne droite pour les futurs bacheliers ! La plateforme Parcoursup, ouverte depuis le mercredi 17 janvier 2024, met fin à la formulation des vœux ce jeudi 14 mars 2024. Les lycéens retardataires auront jusqu'à 23h59 heure de Paris pour inscrire, modifier ou supprimer leurs choix.

Comme l'avait énoncé le président de la République, quelques petites modifications ont été faites pour cette nouvelle année, afin de mieux cerner les futurs étudiants voire de les aider dans leurs choix d'orientation.

Chaque lycéen voulant mettre ses choix d'études supérieurs doit créer un compte avant toute chose. Il en vaut de même pour les étudiants ayant créé leur compte Parcoursup en 2023, car ce dernier n'est plus valable. Il faut donc en créer un nouveau.

Pour rappel, l'inscription sur Parcoursup se fait en 10 étapes distinctes :

- Identité : avec date de naissance et numéro d'identifiant national étudiant unique (INE)

- État civil : comprenant le genre, nom et prénoms,

- Coordonnées : rappelle de l'adresse, l'adresse mail et numéro de téléphone,

- Représentants légaux : père et mère avec le nom, prénoms et fonctions ou dans le cas échéant des représentants légaux,

- Informations bourses : pour savoir si le futur étudiant a bénéficié d'une bourse depuis le lycée,

- Besoins spécifiques : en cas de handicap ou de maladie, la structure d'étude supérieur l'accueillant peut lui obtenir un tiers-temps pour les périodes d'examens

- Sportif artiste : un régime spécial est attribué aux sportifs de hauts niveaux ainsi qu'aux artistes,

- Scolarité : l'élève doit mettre tous ses relevés de notes du collège au lycée,

- Baccalauréat : Le relevé de notes du Baccalauréat qui sera à mettre sur le site dès que le lycéen aura obtenu les résultats,

- Activités et centres d'intérêts : une procédure pour mieux comprendre l'étudiant.

Une étape assez longue pour une première inscription car elle nécessite de rentrer une première fois toutes les informations avant d'accéder au fameux choix des vœux. Les 900.000 lycéens auront l'occasion de choisir 10 filières différentes sur un panel de 23.000 formations.

