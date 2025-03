Parcoursup : les lycéens réunionnais ont finalement jusqu'au 26 mars pour formuler leurs voeux

Si la plupart des futurs bacheliers n'ont plus que quelques heures pour inscrire leurs vœux sur Parcoursup, les lycéens de terminale de La Réunion et de Mayotte ont un délai supplémentaire en raison des perturbations consécutives au passage des cyclones Garance et Chido en décembre. Pour eux, la date de clôture de la première phase sera le 26 mars (Photo : www.imazpress.com)

Les candidats auront jusqu'au 2 avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux - jusqu'à dix voeux sans les hiérarchiser, avec dans certains cas la possibilité d'émettre des sous-voeux.

La phase principale d'admission aura lieu du 2 juin au 10 juillet, date à partir de laquelle les candidats recevront les réponses des formations sollicitées. Du 11 juin au 11 septembre, de nouveaux vœux seront possibles.



Pour nombre de lycéens et leur famille, la plateforme est devenue le symbole de l'angoisse du passage dans l'enseignement supérieur.



"C'est une épreuve", dit à l'AFP Grégoire Ensel, vice-président de l'association de parents FCPE. "C'est un site extrêmement complet (...) mais c'est quand même un outil qui requiert le déploiement d'une vraie stratégie", "on y passe des mois", détaille-t-il.



Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, met en avant un dialogue avec les représentants des parents au fil des ans. "Chaque année Parcoursup s'améliore" pour mieux répondre aux attentes des lycéens et familles et diminuer (...) l'angoisse", affirme-t-il à l'AFP.

- Le nombre d'étudiants a augmenté fortement -

Pour Manon Moret, membre du bureau national de l'Unef, Parcoursup est toutefois "de pire en pire" chaque année "parce qu'en fait on réduit le nombre de places dans les universités".



"Les avancées que nous propose le ministère c'est sur des dates, sur des organisations de vœux, pas sur le fond du problème qui est la sélection à l'entrée de l'université et la fermeture de places dans les établissements", a-t-elle dit à l'AFP mardi, pointant un "risque" accru cette année qu'il y ait davantage d'étudiants ne pouvant rejoindre l'université.



Alors que le nombre d'étudiants a augmenté fortement ces dernières années, des universités envisagent de fermer des filières ou de réduire leurs capacités d'accueil pour des raisons budgétaires.



Un récent livre-enquête sur le groupe d'enseignement supérieur Galileo ("Le Cube") a aussi mis en lumière des dérives dans certaines formations privées d'enseignement supérieur, dont certaines figurent sur Parcoursup.



Le gouvernement a annoncé une inspection interministérielle "pour une plus grande transparence du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif".



Quelque 24.000 formations sont proposées sur la plateforme lancée en 2018. L'an dernier, autour de 945.000 candidatures y ont été déposées, d'après le ministère.



