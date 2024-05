Interventions des pompiers : le Sdis veut revoir sa stratégie d'ensemble

Dans la nuit de samedi à dimanche 26 mai 2024, un incendie s’est déclaré dans un appartement d’une résidence à la Plaine des Palmistes. Les pompiers sont intervenus et le sinistre été circonscrit. Mais la commune pointe du doigt "des dysfonctionnements et surtout l'insuffisance de moyens de secours". Interrogé, le service d'incendie et de secours (Sdis) estime que" la stratégie d'ensemble est à revoir". Il annonce le lancement d'un vaste plan de recrutement et la remise à neuf de certains équipements des services de secours (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Il n’y avait que trois pompiers disponibles pour ce départ sur La Plaine des Palmistes. Est-ce normal ?", avait déploré dans un communiqué, Johnny Payet, maire de la Plaine des Palmistes.

Il notait que des pompiers avaient été blessés, "car le véhicule affecté à notre caserne ne disposait pas des moyens de protection individuelle nécessaires à la bonne exécution de cette tâche, et que le véhicule de la Plaine des Palmistes, complet celui-là, était prêté à la caserne de Saint-André. Est-ce normal ?"

"Non, Monsieur le Maire de La Plaine des Palmistes ne trouve pas cela normal et interpelle le SDIS 974 en la personne de sa Présidente. La Plaine des Palmistes ne sera pas le parent pauvre du SDIS de la Réunion", ajoutait-il dans un communiqué.

"La Plaine des Palmistes et ses pompiers méritent de travailler dans les meilleures conditions qui soient avec les équipements adéquats et les hommes nécessaires" disait-il encore

Interrogé, le directeur département du Sdis de La Réunion, Frédéric Léguillier, a répondu à la presse ce mercredi 29 mai 2024.

"Pour tout feu de bâtiment on n'envoie jamais une seule caserne. On envoie trois centres de secours. Les pompiers engagés ont pu mener la lutte, mettre en sécurité les personnes" dit-il

"Les pompiers exposés aux fumées ont par précaution été transportés à l'hôpital. Ils en sont ressortis et ont pu reprendre le service", explique-t-il.

Répondant au maire de la Plaine des Palmistes concernant un équipement qui serait inadapté à la situation, Frédéric Léguillier détaille : "à la Plaine des Palmistes, l'engin pour le feu urbain n'était pas là car il avait été envoyé à Bras-Panon puis en réparation. L'engin utilisé était un engin adapté pour les feux en espaces naturels."

- Les effectifs de garde revus à la hausse à l'avenir -

Parlant d'un manque supposé d'effectifs et de matériels, le directeur du Sdis déclare qu'une stratégie d'ensemble est à revoir.

"Le Sdis de La Réunion est composé de 870 sapeurs-pompiers professionnels, 1.500 pompiers volontaires, 240 personnels administratifs et techniques. Dans chaque caserne il existe des effectifs de garde avec un potentiel opérationnel de jour et de nuit (POJ)", explique Frédéric Léguillier.

S'agissant de la Plaine des Palmistes, comme pour 12 autres centres à La Réunion, "l'effectif est de quatre sapeurs-pompiers".

Pour les années à venir "la stratégie d'ensemble c'est d'aller au minimum à six sapeurs-pompiers" note l'officier. Cette stratégie est mise en place dans le cadre d'un plan de recrutement lancé par le Sdis.

"Depuis 2023 nous avons effectué 160 recrutements de sapeurs-pompiers professionnels. Nous en auront 20 de plus en juillet et encore 20 de plus en fin d'année note Frédéric Léguillier.

Afin de pallier les 300 départs à la retraite programmés sur deux ans, le Sdis a également ouvert un concours pour recruter d'autres sapeurs-pompiers pour 2025 et 2026.

"Il faut rééquilibrer les départs et arrivées et augmenter les effectifs de garde", souligne le directeur départemental, "mais l'équilibre reste fragile".

- Du matériel neuf pour le Sdis de La Réunion -

"Sur le Sdis de La Réunion, on est sur un plan ambitieux de remise à niveau des équipements et du matériel car tous les centres de secours ne sont pas dotés de véhicules de lutte contre les incendies urbains" affirme l'officier.

"Quand je suis arrivé à la tête du Sdis en 2021, nous avons lancé une commande importante mais entre la crise Covid et la crise mondiale, les véhicules ne sont arrivés que cette semaine", précise-t-il.

En tout, ce sont dix nouveaux fourgons d'une valeur chacun de 300.000 euros qui seront opérationnels dès la fin du mois de juin.

"Nous avons commandé des véhicules de liaison pour des opérations diverses qui sont arrivés seulement en janvier 2024" termine Frédéric Léguillier.

