Pas d'eau, ni d'électricité... de nombreux Réunionnais (encore) coupé du monde

Ce mardi 16 janvier 2024, La Réunion se réveille après une deuxième nuit en alerte rouge. Belal poursuit sa route mais épargne désormais notre île. Une île fortement marquée par les vents forts et les pluies diluviennes qui ont frappé nos côtes durant la journée de lundi. Si un décès est à déplorer à Saint-Gilles, d'une personne sans abri, le cyclone – et grâce aux alertes – n'a pas fait d'autres victimes, si ce n'est des dégâts matériels. À l'heure actuelle, toujours 150.000 clients soit 35% des clients sont privés d'électricité et 130.000 personnes se retrouvent sans eau (Photo : rb/www.imazpress.com)

Sur l'ensemble de La Réunion, les équipes d'EDF Réunion dénombrent des coupures d'électricité chez 150.000 clients.

Aucune commune de l'île n'est épargnée.

"En coordination avec la cellule de crise de la Préfecture, les équipes d’EDF se mobilisent pour établir un diagnostic technique du réseau et mettre en œuvre les réalimentations prioritaires. EDF à la Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble tombé à terre, en raison des risques d’électrocution."

Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contacter le service dépannage : 0800 333 974

Sur le réseau de téléphonie fixe, 107.099 abonnés HS sur 332 383 au total 32,2% hors service. Pour la téléphonie mobile : 226 relais hors service sur 1282 au total soit 17,6% hors service.

- Attention à l'eau -

En termes d'accès à l'eau, 130.000 personnes n'en ont plus. "Cela pourrait s'aggraver si les coupures électriques ne se sont pas améliorées d'ici là", a indiqué l'Agence régionale de santé.

Des perturbations de l’alimentation en eau sont également en cours ou à prévoir dans les secteurs suivants.

Saint-Denis

Suite à une perte de l'alimentation électrique, des coupures d'eau sont en cours sur le secteur de La Bretagne depuis ce matin, et des coupures sont à prévoir sur le secteur de Moufia en fin de journée.

Les rues et voies concernées sont détaillées dans la rubrique FlashInfo du site dioneo.re

Saint-Louis

Suite à la perte de l'alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours dans les secteurs desservis par les réservoirs Tapage 4, La Rivière Curepipe et Petit-Serré.

Les rues et voies concernées sont détaillées dans la rubrique FlashInfo du site runeo.re

Saint-Pierre

Suite à la perte de l'alimentation électrique et de l'accès à certaines ressources, des coupures d’eau sont à prévoir :

- sur les secteurs desservis par les réservoirs Dassy et Bois d’Olives dès cet après-midi,

- sur le secteur desservi par le réservoir Ligne 400 à partir de la fin de journée,

- sur les secteurs desservis par le réservoir Cote 100 et Concession Condé à partir de cette nuit.

Les rues et voies concernées sont détaillées dans la rubrique FlashInfo du site runeo.re

Bras-Panon

Sans possibilité d’intervenir physiquement sur les installations, des coupures d’eau sont à prévoir en fin de journée sur l’ensemble de la commune.

La Possession

Suite à la perte de l'alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours dans le secteur de Ravine à Malheur Village.

L’alimentation en eau est pour le moment maintenue sur les autres secteurs et l’ensemble des communes suivantes : Sainte-Suzanne, Le Port et l’Etang-Salé.

Sur l’ensemble des secteurs, selon les recommandations de l’ARS et par mesure de précaution, l’eau du robinet ne doit pas être consommée pour la boisson ou la préparation des aliments. Il s’agit de :

- Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes,

- Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).

Ceci concerne l'ensemble des secteurs et des habitants de l’île. Ces dispositions restent valables jusqu’à nouvel avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau.

- 786 personnes hébergées dans les centres -

Alors que le cyclone Belal poursuit sa route, 158 centres d'hébergement sont opérationnels et 786 personnes sont actuellement hébergées. Les centres de vie acueillient eux quatre patients.

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement à cette page.

La préfecture qui a également ouvert une cellule d'information au 09.70.80.90.40. Cela en plus des numéros d'urgence : 15, 17 et 18

Rappel des consignes de sécurité

- Restez chez vous jusqu’à nouvel ordre ;

- Ne vous déplacez pas ;

- Ne vous mettez pas en danger (notamment pour prendre des photos) ;

- N’utilisez le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Soyez vigilants par rapport au risque d’intoxication au monoxyde de carbone ;

- Ne tentez aucune réparation pendant l’alerte cyclonique ;

- Restez calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles relayées par les radios et télévisions locales ainsi que les sites internet d’information.

