Pas de pluie mais un manteau blanc

Ce lundi 1er avril 2024, Matante Rosina a une nouvelle très insolite à vous annoncer. L'hiver est finalement arrivé plus vite que prévu. Quand elle ouvre sa fenêtre en direction du piton des Neiges, elle voit son sommet tout blanc ! il a neigé sur le plus haut sommet de l'île. Elle va vite chausser ses skis et va même apporter sa luge pour dévaler le long des pentes. Elle vous souhaite un bon lundi de Pâques et pour elle aujourd'hui ce sera un bon kari poisson. (photo rb/www.imazpress.com)