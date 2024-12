Passage de Chido à Mayotte : les réactions à La Réunion

Au lendemain du passage du cyclone intense Chido à Mayotte, les réactions et les messages de soutien se multiplient à La Réunion. Nous publions ci-dessous les réactions. (Photo d'illustration Kwezi)

• Huguette Bello, présidente de Région

Cher collègue, cher Président de Mayotte. Je tiens à vous apporter notre soutien, notre solidarité, à l’occasion de l’épreuve traversée par le peuple mahorais. Ce cyclone pourrait impacter douloureusement la population.

C’est pour cela que vous pouvez compter sur la solidarité, le soutien des Réunionnaises, des Réunionnais, et de leurs

autorités.

Nous pensons bien à vous, cher collègue, courage, tenez bon, nous sommes avec vous.

• Cyrille Melchior, président du Département

Cyrille Melchior, président du conseil régional, a publié le communiqué suivant : "suite au passage du cyclone Chido sur le territoire de Mayotte et l’archipel des Comores, je tiens à faire part de toute notre solidarité aux victimes de cet événement météorologique catastrophique

Nous suivons avec intérêt et inquiétude l’évolution de la situation et restons mobilisés pour apporter toute l’aide nécessaire aux populations sinistrées.

C’est à ce titre qu’un contingent de sapeurs pompiers a été dépêché à Mayotte afin de soutenir les forces de sécurité civile sur place.

Nous adressons nos pensées les plus chaleureuses à toutes les familles touchées par cette catastrophe, ainsi qu’à nos compatriotes mahorais qui traversent cette épreuve avec courage et résilience

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre

Le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, exprime aujourd’hui sa profonde affliction pour les sinistrés de l’île de Mayotte, durement frappée par le cyclone Chido.

Le bilan est effroyable : 2 morts il y a une heure, et ce bilan est encore provisoire. Des centaines de familles se retrouvent sans logement en raison de la destruction de leurs habitations.

Au-delà des aides que porteront assurément l’Etat, Michel Fontaine annonce d’ores et déjà une coopération rapide, dès lundi 16 décembre, entre les CCAS de la ville de Saint-Pierre et celui de Mamoudzou, avec qui la commune a des accords de coopération opérationnels depuis 2022.

"Nous ne pouvons pas être silencieux face à la misère et à la détresse humaine, surtout celle d’enfants livrés à eux-mêmes"

Michel Fontaine s’est entretenu avec son homologue qui lui a exprimé ses besoins premiers. Les problèmes sont multiples, incluant la destruction quasi-complète des « habitations » de la colline de Kawéni occupée par les sans papier et surtout par des jeunes qui se retrouvent aujourd’hui sans toit ni subsistance.

Les premières aides seront discutées demain soir en urgence au Conseil Municipal de la commune.

"Il sera question de dotation d’aides d’urgences. C’est cela aussi la fraternité entre communes et en outremer » a indiqué Michel Fontaine qui va réunir dimanche matin son CCAS pour voir les possibilités immédiates d’aides et la forme qu’elles peuvent revêtir."

• Joé Bédier, maire de Saint-André

Je tiens à exprimer toute ma solidarité et mon soutien à la population mahoraise suite au passage du cyclone intense Chido qui a frappé l’île, causant de lourds dégâts matériels et mettant à l’épreuve la résilience de ses habitants.

Au nom du conseil municipal, j’adresse toute notre compassion et notre solidarité aux familles qui traversent une épreuve tragique. En ce moment difficile, notre pensée va aux familles endeuillées, aux personnes blessées et à celles qui ont tout perdu dans ce cyclone dévastateur.

Ce moment dramatique historique, tragique, doit nécessairement être le catalyseur d’un élan solidaire et d’une action collective pour la reconstruction de Mayotte. Il est impératif que les efforts de rétablissement et de développement durable soient renforcés. Les pouvoirs publics compétents doivent se tenir aux côtés de Mayotte pour la soutenir et venir en aide aux familles durement touchées.

Nous avons tous un rôle à jouer dans cette phase de rebond. C’est avec la solidarité des collectivités, des institutions et des citoyens que Mayotte pourra se reconstruire et amorcer un développement durable et équitable pour ses habitants. Saint-André s’engage à contribuer, à travers ses partenariats et son réseau, à ce projet de solidarité collective.

Enfin, j’adresse à nouveau mes sincères condoléances aux familles endeuillées et vous assure de notre soutien face à cette situation inédite dramatique.



• Olivier Hoarau, maire du Port

Alors que les autorités ne sont pas encore en mesure de faire un bilan des dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte, tous conviennent à dire qu’il sera très lourd. On peut donc craindre le pire.

À nos sœurs et frères mahorais, à nos administrés portois qui, tous, ont des proches à Mayotte, le Conseil municipal et moi-même adressons un message de soutien et d’encouragement.

Je demande aux autorités locales de s’unir pour agir en faveur des sinistrés. Il s’agit d’intervenir avec coordination à laquelle je m’associerai volontiers.

Enfin, je souhaite réaffirmer aux dignitaires mahorais présents au Port, toute notre amitié et que nous serons à leurs côtés pour traverser cette effroyable épreuve.

Courage à tous !

• Action Populaire de la Réunion

Action Populaire de la Réunion exprime sa profonde solidarité envers le peuple mahorais durement éprouvé par le passage du cyclone Chido. Nos pensées les plus sincères vont en priorité aux familles endeuillées, aux blessés, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance.

Nous adressons également un message de soutien à la communauté mahoraise installée à La Réunion, pour qui ces moments de douleur sont partagés avec intensité et émotion. À La Réunion, nous savons combien les défis imposés par les catastrophes naturelles appellent à une mobilisation immédiate et sans réserve.

Face à cette situation dramatique, l’APR appelle le gouvernement français à prendre toutes les mesures nécessaires pour activer la solidarité nationale. La mise en place d’un plan d’aide rapide et efficace est essentielle afin de répondre aux besoins urgents des populations affectées et d’assurer la reconstruction des infrastructures détruites.

Ensemble, nous réaffirmons notre engagement pour des liens de fraternité entre nos îles de l’océan Indien. Ce moment d’épreuve doit être l’occasion pour la Nation tout entière de témoigner de son soutien indéfectible à Mayotte et à son peuple.

• Collectif des Hindous de La Réunion

Après le passage du cyclone Chido, les images de désolation qui nous arrivent de Mayotte nous rappellent notre petitesse face à la nature. Le collectif des Hindous de La Réunion note la mobilisation spontanée des pouvoirs publics ainsi que celle des acteurs privés, en particulier réunionnais, et invite les Hindous à accompagner les Mahorais dans la prière au cours de ce mois de carême qui démarre pour des milliers d’entre nous.

Restons attentifs et contribuons à l’effort des organisations possédant une expertise reconnue dans le domaine humanitaire. La fraternité et la solidarité française de l'océan Indien vaincront les défis présents et à venir.