Saint Denis : restrictions de circulation pour le passage de la flamme

Le CRGT vous informe que la Flamme Olympique pour les jeux Paris 2024 sera de passage sur huit communes de notre département la journée du mercredi 12 juin. Au vu du caractère exceptionnel de cet évènement, des mesures particulières seront prises par les services de l’État pour sécuriser son parcours et maintenir l’ordre public. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

À Saint Denis :

Fermeture totale de la route entre la RN1 giratoire caserne Lambert et la RN2 échangeur du Butor à 14h. Une réouverture est envisagée aux alentours de 18h en fonction de l’avancement du parcours de la flamme.

Une déviation sera mise en place :

dans le sens Ouest/Est, par la route de la Montagne (RD41),

dans le sens Est/Ouest par la rue du Butor et la RN6.

Les connexions entre le réseau national et les rues communales depuis le giratoire Caserne Lambert jusqu’à la rue Labourdonnais seront également fermées, notamment les rues de Nice, la Victoire, Châtel, Juliette Dodu et Jules Aubert, et celles menant au site du Jardin de l’Etat (lieu d’arrivée de la Flamme).

Il vous est vivement conseillé d’emprunter la RN6 boulevard Sud pendant la durée de la manifestation.

Pour des raisons de sécurité, dans les communes concernées :

- le stationnement sera strictement règlementé aux abords du parcours de la Flamme,

- les parkings dédiés aux visiteurs sont communiqués sur les sites officiels et seront indiqués physiquement depuis la veille.

Dans le cadre de cet événement de grande envergure au vu de l’affluence attendue et des difficultés qui en découleront, il est conseillé d’anticiper au maximum les déplacements.