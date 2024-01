Paul Canaguy, grande figure culturelle de La Réunion, est décédé ce lundi 8 janvier 2024. Il a œuvré tout au long de sa vie pour la culture réunionnaise. Nous publions les réactions ci-dessous (Photo Association Sauvegarde Mémoire Réunionnaise).

• Association Sauvegarde Mémoire Réunionnaise

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends la mort de Paul Canaguy, bien connu dans le monde économique et culturel de notre île et de l’océan Indien. En tant que Président de l’association Sauvegarde de la Mémoire Réunionnaise, j’ai eu l’occasion de le cotoyer, de travailler à ses côtés et de participer avec lui à de grands projets historiques et culturels.

Paul Canaguy a pratiqué toute sa carrière professionnelle à l’INSEE. Il était un militant culturel très engagé. Durant plusieurs années, il fut Président de la Ligue d’Athlétisme de La Réunion avant de s’investir dans les associations culturelles. Très attaché à l’océan Indien, il a contribué à la mise en place de plusieurs projets culturels avec l’Inde dans le domaine de la coopération régionale ainsi qu’avec l’île Maurice où il a apporté sa contribution à la connaissance de l’engagisme.

Paul Canaguy était aussi un ami de longue date de Sudel Fuma alors Président de l’association HIstorun où il a travaillé sur le projet de la Route de l’esclave et de l’engagé dans l’océan Indien auprès de la Chaire Unesco. D’ailleurs, la disparition de Sudel Fuma l’aura beaucoup affecté et il disait souvent que le dernier projet sur lequel il a travaillé avec Sudel c’était la réhabilitation de la prison de Juliette Dodu.



Militant engagé, philosophe, on l’appelait le sage. Paul représentait la force tranquille et ne ménageait pas ses efforts, notamment au sein du Gopio, pour mener à bien de grands projets. Il a su développer des échanges fructueux avec nos amis de l’Inde et il était une personne appréciée de tous et respectée.



A la veille de son anniversaire, il a décidé de s’en aller. Le Maire de Sainte-Suzanne, les associations culturelles tiennent à rendre hommage à ce grand Réunionnais qui était toujours présent avec nous à l’occasion de la commémoration du 10 mai.



Nos condoléances à Antoinnette, son épouse, à ses enfants et à toute sa famille. Il restera à jamais gravé dans nos mémoires. La mémoire des grands hommes ne meurt jamais.



Merci Paul, bon voyage !

• Association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine

"C'est avec une profonde tristesse que nous exprimons nos plus sincères condoléances à Antoinette, à ses enfants et à la famille de Paul Canaguy, notre cher vice-président, qui laisse un vide immense au sein de notre association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien.

En ces moments difficiles, nous voulons rendre hommage à un homme exceptionnel qui a incarné avec éloquence et dévouement les valeurs fondamentales de notre association depuis sa fondation en 2016. Sa passion inébranlable et son engagement sans faille envers nos principes ont marqué chaque étape de notre parcours.

Nous nous rappellerons avec gratitude le rôle inestimable qu’il a joué et le legs précieux qu’il laisse derrière lui. Nos pensées et nos prières accompagnent toute sa famille dans ce moment d'affliction.



Avec respect et reconnaissance."