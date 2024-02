Alice Lemoigne et Cap Bourbon s’engagent pour la protection des espaces maritimes

Le vendredi 16 février 2024, Cap Bourbon a ouvert les coursives du bateau Cap Kersaint à la presse dans le cadre de la semaine de la pêche et de l'aquaculture responsables. Cet événement a été marqué par l'officialisation du partenariat entre Tugdual Poirier, directeur de Cap Bourbon, et Alice Lemoigne, double championne du monde de longboard. À cette occasion, la Réunionnaise a eu l'opportunité de découvrir les équipements en matière de pêche responsable du palangrier congélateur dédié à la légine. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Marine stewardship council (MSC) et aquaculture stewardship council (ASC), sont deux écolabels à dimension mondiale qui assurent aux consommateurs que le poisson est pêché ou élevé durablement, dans le respect de l’environnement. Depuis, 8 ans, ils coorganisent la semaine de la pêche et de l’aquaculture responsables fixée en 2024, du 12 au 18 février. L’objectif : sensibiliser les citoyens aux enjeux de préservation de la biodiversité marine et à une consommation plus responsable.

- Une pêche encadrée par les TAAF et certifiée par un écolabel mondialement reconnu -

Acteur engagé, Cap Bourbon déroule ses palangres (lignes à hameçons) pour pêcher la légine, au cœur des eaux australes françaises, dans un écosystème exceptionnel à préserver. Le Cap Kersaint, pensé pour et avec les marins pour l’amélioration de leur sécurité et de leurs conditions de vie dispose d’aménagements précieux pour une pratique responsable. Une rampe pour limiter les interactions aviaires au moment du filage des lignes ou encore le moon pool permettant aux marins de les remonter en restant à l’abri. L’autre atout majeur de cet équipement est d’offrir un poste de contrôle confortable et sécurisant au contrôleur indépendant qui embarque à chaque expédition et qui peut ainsi suivre l’intégralité des opérations

L’engagement de Cap Bourbon depuis de nombreuses années pour la pratique d’une pêche durable et sélective respectant la réglementation stricte édictée par l’administration des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises), lui a valu d’obtenir en depuis 2013, la certification Marine stewardship council (MSC), l’écolabel mondialement reconnu qui garantit une chaine d’actions exemplaires, pour la transformation des produits issus de la pêche durable.

L’unité de transformation de Cap Bourbon, Océane production distribue ses produits avec le label MSC depuis 2019. Et grâce à leur synergie, les deux entités complémentaires, conjuguent leur vision d’un travail d’excellence sur toute la chaine d’approvisionnement de la mer à l’assiette. Et les capacités en matière de R&D ouvrent la voie de l’innovation pour une offre croissante de valorisation augmentée, tels que : produits fumés, marinés et œufs de Légine. L’illustration de l’esprit entrepreneur des marins. 76% des Français sont conscients de l’impact de leur choix de consommation sur la santé des océans

Ce taux, recueilli par l’étude GlobeScan 2022, témoigne de la prise de conscience des citoyens face à la préservation de la biodiversité et de l’impact que peut jouer leur acte d’achat dans la transition écologique. 80% des Français pensent qu’il faut consommer du poisson et des produits de la mer provenant uniquement des sources durables pour sauver les océans.

- Alice Lemoigne et Cap Bourbon s’engagent dans un partenariat dédié à la protection des espaces maritimes -

C’est sur les valeurs d’engagement pour une production responsable aux gestes durables chères à son cœur de sportive en milieu marin qu’Alice Lemoigne a choisi de signer le partenariat avec l’armement de pêche Cap Bourbon. La réunionnaise, médaillée deux années consécutives au championnat du monde de longboard, une des disciplines phares du surf, est particulièrement soucieuse de préserver son "bassin" de vie. En ça aussi, Tugdual Poirier et Alice se retrouvent sur la même longueur d’onde.

Très consciente des enjeux pour l’environnement et en particulier pour l’univers marin, Alice Lemoigne s’implique régulièrement dans des actions notamment scolaires pour partager sa connaissance des actes qui pénalisent l’océan. Ainsi, la championne ouvre sa visibilité de sportive du plus haut niveau mondial au service d’actions pour la préservation de notre monde aquatique.

Ensemble, Tugdual Poirier et Alice Lemoigne ont rappelé en échangeant leur maillot respectif qu’à tous les niveaux des usagers de mer et de ses abords, chaque geste compte. "Chacun détient le pouvoir d'agir à son échelle, pour préserver les ressources marines, essentielle face à une urgence déterminante pour les générations actuelles et futures "a souligné la sportive médaillée. Nous avons donc tous un rôle à jouer.