Pêche traditionnelle dans la Réserve marine : les demandes de carte sont ouvertes

À compter de ce mardi 1er octobre 2024, les agents du GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion ont lancé la saison 2025 des demandes de cartes de pêche. Les premières demandes d'une carte de pêche traditionnelle dans la réserve naturelle marine de La Réunion ont débuté ce mardi à 6 heures dans les locaux du GIP RNMR. Cette carte autorise la pratique de trois types de pêche dans les "lagons" : pêche du capucin au filet, pêche du zourite au bâton et pêche à la gaulette, suivant un calendrier et des horaires précis. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Toute l’équipe du GIP Réserve Nationale Marine de La Réunion (GIP RNMR), se mobilise cette année encore afin d’accompagner les pêcheurs pratiquant la pêche dite de loisir à pied, dans leurs démarches.

Les usagers étaient une nouvelle fois bien présents, depuis minuit pour certains, afin de déposer leur dossier.

Cet évènement est une journée clé pour les agents de la Réserve, car cela leur permet de faire du lien avec les pêcheurs, de répondre à leurs questions et faire des rappels de la réglementation, autour d’un petit café. Une équipe de la DMSOI était également présente pour répondre aux questions des pêcheurs. Le quota est de 800 cartes, selon l'ordre d'arrivée des demandes. Ces cartes de pêche sont délivrées gratuitement et une déclaration des captures est obligatoire avant le 31 janvier de l’année suivante.

Pour rappel :

- ces demandes sont uniquement ouvertes aux personnes âgées de plus de seize ans au 1er janvier de l’année de validité de la carte, et résidant sur l'une des communes attenantes au périmètre de la réserve (Saint Paul, Trois Bassins, Saint Leu, Les Avirons et l'Etang Salé)

- la pêche à pied de loisir dans les « lagons » est interdite sur le périmètre de la RNMR sauf pour les détenteurs de cette carte de pêche délivrée par la DMSOI chaque année,

- la pêche de nuit est strictement interdite pour tous les usagers sur le périmètre de la RNMR.

Formulaire de demande sur le site de la DMSOI.