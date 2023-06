Permis de conduire à 17 ans : à La Réunion les jeunes sont ravis, les auto-écoles beaucoup moins

Dès janvier 2024, le permis de conduire pourra être passé à 17 ans, au lieu de 18 ans aujourd'hui. C'est l'annonce faite par la Première ministre, Élisabeth Borne dans le média en ligne Brut il y a quelques jours. L'abaissement sera effectif dès janvier 2024. Et c'est sans surprise que cette mesure divise.

"A partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans et conduire à partir de 17 ans", et ce dans les mêmes conditions qu’actuellement, a affirmé la Première ministre, en soulignant que cette mesure serait "un vrai plus" notamment pour les jeunes en apprentissage.

L'annonce a fait des heureux sur les réseaux sociaux. "Permis à 17 ans = master class", " janvier 2024 on peut conduire youhou", "retenez ça, j'aurais mon permis à 17 ans" peut-on lire sur Twitter. Mais Guillaume Gaudens, gérant de l'auto-école 48 au Port ne le voit pas du même œil.

- Ça bouchonne dans les auto-écoles –

"Pour les places d'examen ça va boucher. C'est le constat qu'on fait avec d'autres auto-écoles. L'an prochain quand l'âge basculera, on se retrouvera avec toutes les personnes qui ont 17 ans en plus de celles qui ont 18 ans mais nous n'aurons pas plus de places pour faire passer l'examen" explique le patron.

À ce jour, 17 inspecteurs du permis de conduire sont en fonction sur l'île. L'effectif doit être augmenté à 20 à compter du 1er août annonce la préfecture que nous avons contacté.

Selon Guillaume Gaudens, la gestion de cette nouvelle mesure s'annonce très compliquée et "aucune auto-école ne pourra inscrire tous les élèves prêts pour l'examen". "La priorité était plutôt de travailler sur les délais de passage du permis" poursuit-il.

Pour un second passage du permis, l'attente serait actuellement de deux mois. À noter que les premiers passages passent souvent en priorité et que le taux de réussite entre le 1er janvier 2021 et fin 2022 était de 54,58% pour 52.784 passages, chiffres de la préfecture.

La situation s'explique par un manque d'effectif chez les moniteurs mais aussi chez les examinateurs à La Réunion et les recrutements peinent. Si les jeunes de 17 ans sont nombreux à s'inscrire dans les auto-écoles en janvier, l'augmentation des inspecteurs prévu par la préfecture pourraient ne pas suffire indique le gérant.

Les auto-écoles commencent d'ores et déjà à réfléchir à des solutions pour absorber tous les apprentis-conducteurs qui vont arriver début 2024.

- Les jeunes premières victimes sur la route -

"17 ans pour avoir une voiture c'est vraiment trop jeune" exprime Guillaume Gaudens qui constate un manque de maturité sur la route à cet âge-là.

Depuis le 1er janvier 2023 à La Réunion, 96 blessés âgés de 18 à 25 ans sont à déplorer dans des accidents de la route, dont 21 blessés graves selon les chiffres de la préfecture.

En 2022, 9 jeunes décédés sur les routes réunionnaises sur 45 personnes tuées. Sur les 45 accidents mortels de l'année passée, 27% étaient en voiture.

La mortalité routière des jeunes de 18-24 ans est en augmentation avec 58 tués en 2022 contre 49 en 2019 sur l'ensemble des territoires Outre-mer selon le bilan de la sécurité routière.

Lors de son intervention sur Brut, la Première ministre a promis d'être "attentive sur le niveau demandé" pour obtenir le permis. Les attestations de sécurité routière sont en train d'être renforcé par le gouvernement.

Autre annonce, les élèves des lycées professionnels pourront bénéficier d'une aide de 500 euros pour financer leur permis.

