Petite-Île : une première pierre pour la résidence bois de buis

Ce mardi 9 juillet 2024, la ville de Petite-Île a procédé à la pose de la première pierre de la future résidence pour gramoune "bois de buis". Un ensemble de bâtiments SHLMR composé de 31 logements sociaux allant du T1 au T2 (Photo : Ville de la Petite-Île)

À Petite-Île, la demande croissante de logements au coeur du centre-ville a donné lieu à l'élaboration d'un groupement d'habitations : la future résidence "bois de buis". Composée de 31 logements sociaux allant du T1 au T2 cette résidence offre, de par sa localisation privilégiée, une proximité immédiate avec toutes les commodités nécessaires à une bonne qualité de vie pour les résidents.

Cette résidence à fait l’objet d’une concertation avec le voisinage pour favoriser son intégration et l’intégration des futurs locataires. Ainsi, certains riverains ont sollicités la réorientation des bâtiments, car le vis à vis était important. Une demande à laquelle la ville a répondue.

- La SHLMR accompagne le vieillissement -

Avec plus de 28 600 logements sur 23 des 24 communes réunionnaises, la SHLMR, filiale du Groupe Action Logement, est un acteur majeur du développement du logement sur l’île de La Réunion.

Le parc de la SHLMR accueille des familles à faibles revenus, des étudiants, des salariés mais aussi plus de 6 128 locataires de plus de 65 ans dont 2 820 sont des personnes seules. Ce chiffre devrait doubler d’ici 10 ans avec le vieillissement de la population et la décohabitation. Pour répondre à cet enjeu, la SHLMR met en place des dispositifs adaptés autour de quatre grands axes :

- Construire et aménager des logements adaptés à la perte d’autonomie

- Un parcours client adapté

- Des animations et des services pour bien vieillir

- Maitriser et innover pour un logement abordable et adapté