Philippe Rebboah reconduit à la présidence du syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion

Ce jeudi 10 octobre 2024, à la suite de son assemblée générale, le syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion (SICR) a décidé de reconduire la présidence de Philippe Rebboah. Ce dernier a été réélu à l'unanimité. une marque de confiance des ses pairs qui intervient dans un contexte économique incertain et de défis croissants. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’Assemblée Générale du SICR qui a eu lieu le jeudi 10 octobre a débuté par une première partie réservée aux adhérents du syndicat pour présenter le rapport moral du Président et le rapport financier par Arzou Mahamadaly, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes (CAC). Les adhérents ont également voté le renouvellement de la moitié de la Chambre Syndicale. À l’issue de ce vote, la chambre syndicale a élu à l’unanimité Philippe-Alexandre Rebboah et les membres du bureau : composé Adam Ravate et Simon Forster en tant que vice-présidents, Arzou Mahamadaly en tant que trésorier et Olivier Mercier en tant que secrétaire.

La seconde partie de l’assemblée générale s’est poursuivie en présence des partenaires du SICR et parmi eux, Pascal Plante conseiller régional à l’internationalisation des entreprises et Jérôme Filippini, préfet de La Réunion qui participe pour la première fois à une assemblée générale de cette institution depuis sa création il y a 71 ans. Une table ronde intitulée « l’économie réunionnaise a su démontrer sa résilience mais à quels défis doit-elle se préparer ? » a permis une discussion d’experts avec Philippe La Cognata, Directeur de IEDOM à La Réunion, Julien Dujardin président du directoire du Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR) et Maitre Stéphane Chasseloup, l’avocat fiscaliste de KPMG du SICR qui s’est déplacé de Paris pour l’évènement ont partagé leurs perspectives sur les défis économiques du territoire.

- Bilan des grands sujets de l’année 2024 pour le SICR -

Fort aujourd’hui de 142 adhérents, le SICR a connu une progression de 32% sur les deux dernières années. Ce résultat est dû à la visibilité et au rayonnement du syndicat.

Dans un contexte de turbulences mondiales et d’instabilité politique, le SICR demeure un acteur essentiel dans la défense des entreprises de l’importation, du commerce et de la distribution sur l’île. L’importation représente 7 milliards d’euros en 2023 ce qui représente plus de 38 000 emplois, soit un quart des salariés du secteur privé. Ces chiffres illustrent non seulement la contribution du SICR à l’équilibre économique de La Réunion, mais également son rôle clé dans la gestion des approvisionnements et le soutien à la diversité des offres disponibles pour les consommateurs.

Le SICR s’est engagé en faveur d’une réforme de l’octroi de mer en militant pour qu’une étude d’impact et des groupes de travail locaux soient mis en place.

Le SICR a contribué au Bouclier Qualité Prix (BQP) historique sans augmentation de prix pour la 3ème année consécutive et fait évoluer le BQP Bricolage, et construit le 1er BQP Auto pour lequel trouver un dénominateur commun avec toutes nos références automobiles n’a pas été chose facile.

L’emploi, le pouvoir d’achat et la préservation de l’équilibre des conditions d’approvisionnement sont des sujets qui comptent pour le syndicat en particulier dans un contexte inflationniste marqué par un risque de tensions sociales.

- Perspectives des enjeux et défis 2025 -

Le syndicat s’est engagé à défendre les intérêts de ses adhérents et à se mobiliser notamment pour que les exonérations de charges sociales, dites LODEOM sociale propres aux outre-mer ou encore le projet de loi de finances, impactent le moins possibles nos entreprises et nos ayants droits. Comme il l’a déjà fait à Bercy, le SICR continuera à sensibiliser le gouvernement sur l’importance capitale des exonérations de charges.

Le SICR met également un point d’honneur sur son engagement envers l’environnement en se préparant à répondre aux défis de la décarbonation, tout en favorisant une transition écologique réfléchie et équitable. Le syndicat a lancé plusieurs initiatives pour réduire les pratiques addictives liées à la consommation d’alcool, et s’attache à accompagner les entreprises dans la transition vers une économie durable. La mise en place de nouvelles réglementations écologiques en lien avec le marché européen est prévue, et le SICR veillera à ce que ses adhérents soient préparés à ces défis. Le SICR poursuit également la mise en place et l’animation des filières REP à La Réunion, avec le sujet de la gestion des déchets dangereux en toile de fond. « Nous travaillons depuis 2 ans à l’expérimentation de l’exportation de batteries usagées au lithium-ion et nous avons réuni l’ensemble des parties prenantes pour contribuer à la concrétisation de cette opération qui devrait se réaliser début 2025. De plus, un second bateau partira en novembre prochain en partenariat avec Mer Union. Le SICR œuvre au quotidien pour la sécurisation de l’exportation de flux de déchets avec les compagnies historiques et Mer Union tout en contribuant à l’émergence de projets de réparation et de réemploi. », précise le Président du SICR.

Le SICR continu d’affirmer l’importance d’une gouvernance adaptée, capable de transformer les défis écologiques et économiques en opportunités. En 2025, le syndicat restera mobilisé sur le Comité Interministériel des Outre-Mer (CIOM) et sur le comité stratégique de l’internationalisation des entreprises (COSIE), soutenant activement l’économie réunionnaise vers une quête de durabilité et de compétitivité.