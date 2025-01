Ouvrez les yeux, on vous photographie les iris

Lassés de la photo de famille classique ? Vous recherchez un peu d'originalité ? Faites-vous photographier les iris. Ce concept artistique s'installe petit à petit à La Réunion. La pratique peut inquiéter mais elle serait pourtant sans danger pour les yeux, selon un ophtalmologue (Photo : rb/www.imazpress.com)

Smitch Chakira, étudiant en lettres est séduit par le concept. Ce style artistique "peut devenir un héritage important pour les familles". "Ce serait top de voir les différences et les similitudes entre mes iris et celles de ma famille et de mes amis" détaille-t-il. "Cela peut être un beau souvenir à montrer aux générations futures" ajoute-t-il.

À La Réunion, ils sont encore peu à proposer la photographie des iris. Au Port, au Cap Sacré Coeur, Joffrey Savigny, passionné de photo a décidé de présenter le concept.

Le style de photographie original a créé "un engouement à ses débuts et qui commence à se démocratiser à La Réunion" d'après le gérant de Personnaliz. "Cela plaît surtout aux familles qui aiment bien voir si leurs enfants ont les yeux de papa ou de maman" raconte Laly Savigny, fille du photographe. Regardez :

- Photographier les iris, un concept qui s'implante peu à peu à La Réunion -

Intrigué par ces photographies fortement zoomées des yeux, Joffrey Savigny s'est renseigné auprès de professionnels de l'Hexagone et de l'étranger pour perfectionner sa technique, choisir le bon matériel et également se renseigner sur les possibles risques de cette pratique.

Laly Savigny gère avec son père le stand d'Iris arc-en-ciel dans la galerie commerciale. Elle explique "c'est mon père qui a créé la boîte pour photographier les iris avec un matériel et un objectif adapté pour mettre à l'aise nos clients". Regardez :

Toutefois, Joffrey Savigny a fait le choix de ne pas proposer cette photographie aux enfants de moins de 7 ans pour "plus de précaution".

"On ne préfère pas le faire pour ne pas leur créer une crise d'épilepsie avec le flash" explique la jeune femme de 23 ans. "Il faut être capable de bien ouvrir les yeux et de ne pas trop bouger pendant la prise". Regardez :

- Un acte sans danger selon un professionnel de santé -

Joffrey Savigny, explique : "la lumière du flash" pour capturer les yeux "équivaut à la lumière du jour", donc sans réel risque. ""C'est vraiment une lumière artificielle qui peut surprendre, mais ça ne va pas abîmer vos yeux", rassure Laly Savigny".

"Un photographe sait comment gérer les lumières et les flashs. Il n'est pas là pour vous mettre un coup de lumière puissant pour vous détruire l'œil", abonde le père.

Une pratique non nocive pour l'oeil, confirme le docteur Adam Thomas, ophtalmologue à Pôle Vision Réunion au Moufia (Saint-Denis). "C'est juste une photo avec un appareil qui contient un flash et un microscope à l'intérieur pour mieux définir la pupille avec précision" estime-t-il.

"Cette pratique n'est pas dangereuse pour l'œil, donc tous les types d'iris peuvent se faire photographier sans problème", affirme l'ophtalmologue.

