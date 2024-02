PimpMyApp : les candidatures sont ouvertes

Après deux premières éditions, le programme PimpMyApp adopté par Orange Digital Center La Réunion fera son grand retour du lundi 15 au vendredi 26 avril 2024. "Un challenge qui offre à 24 candidats éloignés de l’emploi, l'opportunité de se former gratuitement et d’apporter leur regard sur des solutions produits innovantes pendant 2 semaines. Les postulants peuvent d’ores et déjà s’inscrire" indiquent les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Orange)

En 2022, le parcours PimpMyApp signait sa première édition dans les territoires d’Outre-Mer, en partenariat avec Orange Réunion et Orange Digital Center La Réunion.

Créé en 2017 par l’Entreprise de Services du Numérique (ESN) engagée Warren Walter, le programme PimpMyApp se structure autour de deux enjeux : l’innovation et l’égalité des chances. L’innovation, car l’objectif consiste à développer des solutions originales répondant au besoin spécifique d’une entreprise partenaire, au cours d’un "Design Sprint".

Et l’égalité des chances, car le dispositif vise des étudiants ou personnes éloignées de l’emploi, désireuses de vivre une expérience formatrice signifiante et valorisable sur le marché du travail.

- Déjà deux éditions réussies pour un dispositif plébiscité -

A La Réunion, PimpMyApp s’inscrit dans le cadre du programme Orange Digital Center. Il permet à des participants et participantes venus d’horizons divers ou à des bénéficiaires d’ateliers numériques Orange de mobiliser leurs capacités d’innovation pour répondre à une problématique soumise par une entreprise ou une institution locale.

De la phase d’idéation à la présentation de la solution, les équipes ont deux semaines top chrono pour initier, mûrir et concrétiser leur réflexion. Tout au long de leur expérience, ils sont accompagnés par des coachs "Sprint Masters" expérimentés de Warren Walter, et bénéficient d’interventions de mentors (des salariés Orange ou des intervenants externes) venus partager avec eux leur expérience et leurs conseils.

En deux éditions seulement, le programme s’est imposé comme un rendez-vous marquant et fédérateur, reconnu pour sa pertinence et son efficacité, tant par les entreprises/associations partenaires que par les stagiaires. Les sessions 2022 et 2023 de PimpMyApp x Orange Digital Center La Réunion ont regroupé 46 participants au total.

Le taux de satisfaction parmi ceux-ci s’élève à 97 %, et le taux d’embauche dans les 6 mois suivant l’événement grimpe à 65 %.

La troisième saison aura lieu cette année du 15 au 26 avril, au siège d’Orange, au 35 Bd du Chaudron. Les personnes intéressées et motivées peuvent dès aujourd’hui déposer leur dossier de candidature en ligne sur la plateforme ou s’inscrire aux prochaines réunions d’information collectives et ateliers : https://www.pimpmyapp.fr/participer/pimpmyapp-edition-orange-la-reunion/

André Martin, Directeur général d’Orange Réunion, déclare : "nous sommes heureux de lancer la troisième édition de PimpMyApp à la Réunion, en partenariat avec Warren Walter. Le programme Orange Digital Center est une illustration majeure de l’engagement d’Orange en faveur de l’inclusion numérique, et valorise avec éclat la diversité des talents réunionnais. Avec deux premières saisons réussies sur l’île, dans les locaux d’Orange, nous poursuivons notre démarche pour booster l’employabilité à La Réunion et proposerons d’ailleurs un job dating à l’ensemble des participants de cette troisième édition de PimpMyApp X Orange Digital Center".

Pour Romain Dausset, fondateur du programme PimpMyApp chez Warren Walter : «"c’est une réelle fierté de s’engager pour une troisième édition aux côtés d’Orange Réunion, France Travail et de nombreux partenaires, pour offrir l’opportunité aux talents de la Réunion de révéler leur potentiel et de contribuer à aider les entreprises et organisations à innover sur des projets ambitieux. Les résultats ont été impressionnants à la Réunion lors des deux précédentes sessions, tant sur les innovations produites pour les projets, qu’en termes d’impact sur l’employabilité des participants qui se sont révélés. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve cette troisième session en avril 2024".