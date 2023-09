Une action contre l'invasion publicitaire à la Plaine des Sables

Le mouvement Extinction Rebellion et Greenpeace ont mené une action anti publicité ce samedi 16 septembre 2023 à proximité du Piton de la Fournaise. Le mot "pub" a été inscrit en géant sur la Plaine des sables pour dénoncer " l’invasion publicitaire" sur l’île (photo : Extinction Rebellion / Greenpeace)

Selon les deux organisations, La Réunion serait envahie depuis plusieurs années par des panneaux publicitaires géants.

Avec l’action menée ce samedi à la plaine des Sables, les militants ont souhaité interpeller les élus et la population sur le sujet.

"Pourquoi serait il aussi dérangeant de voir apparaître la PUB sur ce paysage alors que nous la laissons complètement envahir notre quotidien sans même nous en rendre compte ?" questionnent Extinction Rebellion et Greenpeace dans un communiqué.

"Il est temps également de nous insurger et de nous montrer intransigeants quant à la présence de la pub géante sur le reste de l'île. Notre cadre de vie de tous les jours ne mérite-t-il pas lui aussi d’être protégé ? N’avons nous pas le droit de vivre dans des quartiers préservés de la publicité qui nous incite à consommer des produits néfastes pour notre santé et pour l’environnement ? N’avons-nous pas le droit à un minimum de beauté près de notre logement, de nos parcs, de nos plages ? Sur l'île de La Réunion, ce sont des centaines de milliers de réunionnais qui sont chaque jour obligés de subir la vue d'une multitude de panneaux publicitaires" poursuivent-elles.

La solution proposée, la mise en place d’un Règlement Local de Publicité, chose que certaines communes ont déjà entrepris mais pas correctement selon les deux organisations qui invitent les élus à "ouvrir les yeux".

"Contrairement à ce que l’on peut penser, la publicité ne créé pas d’emploi sur notre île. Elle en détruit même, en dévitalisant les centre-villes et en ramenant les consommateurs vers les zones commerciales occupées pour la majorité par des grands groupes ou des multinationales responsables de plus de 80% de la publicité géante visible sur La Réunion. De plus, cette publicité génère des besoins de consommation dévastateurs parce qu'ils surexploitent les ressources de notre planète. A l'heure où nous commençons à subir les effets du changement climatique, persister à promouvoir la surconsommation relève soit du déni soit de l'incompétence. Mesdames et messieurs les élus, ouvrez les yeux, il n’y a pas que les monuments et autres centre-villes historiques à préserver, c'est tout le territoire qui est défiguré par la publicité grand format. Il est temps d’interdire massivement ces verrues dans toutes les zones urbaines et de les autoriser uniquement à proximité immédiate des zones d’activités économiques" concluent les organisatrices de l'action de ce samedi.

