Pix'L, était en concert au Bisik pour célébrer ses 10 ans de carrière

Ce samedi 30 mars 2024 la Salle Gramoune Lélé de Saint Benoît a accueilli le concert de Pix'L, l'auteur-interprète réunionnais qui célébrait ses 10 ans de carrière. "Un spectacle unique, intense et puissant, proposé par le Bisik et réalisé en partenariat avec la Région Réunion et le CRR (conservatoire à rayonnement régional) , qui a ravi un public venu en nombre, puisque nous affichions complet pour cet événement incroyable", note le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bisik)

Complet depuis près d’un mois, le concert de Pix’L que nous accueillions hier soir, samedi 3 mars, à la salle Gramoun Lélé a tenu toutes ses promesses et même un peu plus. À l’instar de la représentation scolaire de la veille l’ambiance était incroyable et véritablement volcanique.

Arrivés très tôt pour certains, les spectateurs ont pu profiter sur place des propositions salées de nos partenaires culinaires, Tea Bar’Jo, L'Ilot Saveurs 974 et Le Zantak qui avaient mis les petits plats dans les grands même si l’impatience était palpable dans la foule…



Dès 19h45, la majorité des spectateurs avait en effet déjà pris place dans la salle, témoignant de l’immense enthousiasme suscité par cet événement. À 20h30, la salle était pleine à craquer, et c'est dans une ambiance survoltée que les premières notes de guitare de Rodolphe Céleste ont retenti annonçant un début de concert tonitruant.



Un démarrage de circonstance avec le titre "Nouveau Départ", rapidement suivi d'un mix enflammé, mêlant maloya et dancehall, d’un DJ Dan Wayo incroyable qui a fait monter la température d'un cran dans une salle pourtant déjà chauffée à blanc.



Le public est en majorité debout, et le restera tout le long du concert, chante en chœur et danse avec ardeur. Impérial, généreux, la voix toujours sûre et puissante, Pix'L exulte et enchaîné avec ses titres les plus connus, tels que "2 Saisons", "Prie pour moi", "Mon étoile" ou encore "Pou ou Entann’", sorti le 14 février et repris en chœur par un public conquis et sous le charme.



L'artiste prolifique aux millions de vues sur les réseaux a également interprété son tout dernier titre "Pour te dire je t'aime", une déclaration d’amour écrite avec Scory Kovitch avec qui l’artiste avait déjà commis "Elle Attend" et sortie ce mois-ci, pour le plus grand plaisir de ses fans qui connaissent déjà les paroles par cœur.

- Dofé dan kor, lamour dan kèr -

Chaque titre offert au public par Pix’L est une offrande de passion repris par une salle qui ne faisait qu’un, "in sèl lo pèp, in sèl nasyon", un chœur vibrant et brûlant d’amour ! Incroyable énergie, prodigieux partage d’émotions !



L'énergie de la salle ne faiblit pas, jamais, et Pix'L ne peut que céder au premier rappel du public pour revenir sur scène clôturer sa performance avec le morceau "Oté Bondyé", enregistré avec The Prophecy fin 2023, et accompagné ici par Rodolphe Céleste, virtuose élégant, qui a littéralement enflammé le public heureux, passionné et insatiable.



Ce dernier n’en a en effet toujours pas assez et réclame à cor et à cri un nouveau rappel, scandant le nom du titre "Elle attend".



Emu et touché par autant de ferveur, Pix'L remonte sur scène pour interpréter l'une de ses chansons les plus célèbres même si chacun de ses titres est un tube en puissance, mettant un point final à ce spectacle vraiment mémorable.



Pour ses 10 ans de carrière Pix’L qui n’était pas revenu dans l’Est depuis bien longtemps nous a offert un spectacle vraiment unique, intense et puissant dans une salle Gramoun Lélé brûlante d’amour. En revisitant tous les classiques de son répertoire il confirme, s’il en était besoin, sa place d’étoile incandescente de la scène urbaine réunionnaise.



Une place qu’il porte plus haut et plus loin puisqu’il enflammera le Casino de Paris en décembre cette année ! Merci encore une fois à Pix’L, qui s’est également prêté au jeu des photos à la fin du concert devant les dessins des élèves de l’écoles Julie Huet réalisés pour l’occasion, à Stéphanie Fiviria, Rodolphe Céleste, Dj Dan Wayo et Ludovic Seychelles pour ce rendez-vous inoubliable.



Merci à tous d’avoir répondu présent pour ce rendez-vous exceptionnel. Merci aux équipes de la salle Gramoun Lélé et du Bisik et à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à vous offrir cette merveilleuse soirée.



Une soirée qui est rendue possible grâce au soutien de la Région Réunion et du CRR ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires sans qui rien ne serait possible.

