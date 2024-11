Plaine des Cafres : une matinée pour apprendre à transmettre son exploitation agricole

Ce mercredi 13 novembre 2024, à la Plaine des Cafres - à la salle des fêtes du 23ème kilomètre - a lieu une matinée de la transmission agricole de 9 heures à 12h30. Organisée par la Chambre d'agriculture et ses partenaires. L'occasion pour les agriculteurs qui souhaitent transmettre leur exploitation de se renseigner sur la démarche à suivre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Vous souhaitez transmettre votre exploitation agricole et vous ne savez pas comment faire ? Dans le cadre de la Quinzaine nationale de la transmission agricole, la Chambre d'agriculture de La Réunion et ses partenaires (Etat, Chambre des Notaires, Safer, Cgss...) organisent la matinée de la mransmission agricole.

La Chambre d'agriculture de La Réunion, son département installation et transmission ainsi que ses partenaires seront là pour conseiller et apporter au public toutes les solutions et réponses sur les exploitations agricoles susceptibles d'être transmises. Nous accompagnerons et donnerons les meilleurs conseils pour la réalisation de votre projet.