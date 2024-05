Plaine des Palmistes : cérémonie de remise des prix du concours Zerbaz péi

Sur les plantes aromatiques et médicinales

Ce mercredi 29 mai 2024, les lauréats du concours Zerbaz péi se verront remettre leur prix lors d'une cérémonie au siège du parc national, à la Plaine des Palmistes. Dix établissements scolaires, écoles primaires et collèges, ont participé à ce concours organisé par l'association des plantes aromatiques et médicinales de La Réunion, l'Aplamedom. Les élèves ont dû réaliser une planche d'herbier d'une plante récoltée et répondre à un questionnaire sur son utilisation médicinale. Chaque enseignant a ensuite soumis au concours dix réalisations par classe. Nous publions la liste des lauréats ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Les deux classes de CE2 de Mme Nourry et Mme Lepinay, de l'école bois de couleurs à Bras Panon remportent le prix dans la catégorie élémentaire. Dans la catégorie collège, le prix revient à la classe de 5e de Mme Mouniapin, du collège Milles Roches de Saint-André.

L'association Aplamedom est pluridisciplinaire, avec des bénévoles du milieu médical, industriel, universitaire et agricole. Elle accompagne les projets économiques de valorisation des plantes aromatiques et médicinales sur le territoire.

Le concours cherche à "inciter les jeunes à renouer le dialogue intergénérationnel, à mieux prendre conscience de leur patrimoine culturel, et les sensibiliser sur le thème des plantes aromatiques et médicinales", détaille l'Aplamedom.