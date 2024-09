Plaine des Palmistes : Grand Farid sur scène pour un spectacle humoristique

L'association Action Solidarité Réunionnaise en partenariat avec la mairie de la Plaine des Palmistes et le CCAS de la Plaine des Palmistes annoncent le tenue prochaine d'un événement : un spectacle humoristique solidaire animé par Grand Farid et ses acolytes, le samedi 21 septembre 2024 à 18 heures, à la salle Guy Agenor de la Plaine des Palmistes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Ce premier événement a pour but de réunir les Palmiplainois et Palmiplainoises autour du rire en leur sortant de leur quotidien.

Grand Farid, humoriste reconnu pour son humour décalé et engagé, sera accompagné d'une troupe de comédiens talentueux pour offrir une soirée pleine de rires, de bonne humeur et de générosité. Un moment à ne pas manquer pour allier plaisir et solidarité.

Venez nombreux partager un moment de convivialité tout en soutenant une belle cause !

Tarif : gratuit dans la limite de 200 places.