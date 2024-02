Plaine-des-Palmistes : les employés de la Maison familiale rurale en grève

Les employés de la Maison familiale rurale (MFR) de la Plaine-des-Palmistes sont en grève depuis ce mardi 20 février 2024 pour protester contre la procédure de licenciement visant la directrice actuelle. Un débrayage a aussi été effectué ce lundi. Les 19 employés de la MFR sont en grève, et vont être reçus par la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) ce jeudi 22 février 2024 pour une médiation.

La MFR est un établissement scolaire de statut associatif qui a pour objectif la formation et l'éducation des jeunes et des adultes, affilié au ministère de l'Agriculture.

130 élèves sont accueillis au sein de la MFR de la Plaine-des-Palmistes. Claudy Grondin, directrice en poste depuis 16 ans, y est particulièrement appréciée. Raison pour laquelle ses employés se mobilisent désormais pour faire annuler la procédure de licenciement qui la vise aujourd'hui.

"Le conseil d'administration a été renouvelé en avril 2023, et depuis, les conditions de travail se dégrade. Ils veulent la faire partir parce qu'elle est trop compétente, pour la remplacer par quelqu'un de leur choix" dénoncent les grévistes.

Un audit a été effectué et "a confirmé que la directrice et ses équipes font un bon travail" assurent-ils. "A l'inverse, la gestion du conseil d'administration est pointée du doigt. L'établissement connaît des difficultés financières et des problèmes de gestion depuis le renouvellement du bureau" affirment-ils.

Les salariés exigent de la démission du bureau et demandent aux parents d'élèves, qui composent en partie de le conseil d'administration, de se mobiliser à leurs côtés.

Reçus ce mercredi par la mairie de la Plaine-des-Palmistes, ils sont ce jeudi accueillis à la DEETS pour une médiation.

