Plateau de Kerguelen : la légine australe au coeur d'une nouvelle campagne sicentifique

Les Terres australes et antarctiques françaises, en collaboration avec le Muséum national d’Histoire Naturelle viennent de mener une campagne scientifique sur le plateau de Kerguelen. Elle vise à garantir les conditions d’une exploitation durable et optimale de la légine australe. Les premiers résultats sont attendus début 2025.

Dans le cadre de la campagne scientifique POKER (POissons de KERguelen), le navire l'Atlas Cove a quitté La Réunion le 21 septembre dernier avec à son bord 7 scientifiques et 23 membres d’équipage. La mission, sous la responsabilité de Clara Perron, chercheuse au laboratoire de biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques, a pris fin ce jeudi 24 octobre.

Financée à hauteur de 1,3 million d'euros par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), elle se place dans la continuité des campagnes de pêche scientifique réalisées en 2006, 2010, 2013 et 2017. Elle consiste à évaluer la biomasse de jeunes légines sur le plateau de Kerguelen entre 100 et 500m de fond.

Une gestion durable de la ressource nécessite de mesurer et de suivre la dynamique des populations et leur capacité à se régénérer à travers le « recrutement » de petites légines. Selon les TAAF, ce recrutement est un processus par lequel "les jeunes individus entrent dans la population adulte exploitée par la pêche."

La mission a également permis "d'acquérir des connaissances sur les traits d’histoire de vie et l’écologie des jeunes" et de "caractériser les habitats marins dans lesquels les jeunes légines évoluent". POKER doit aussi permettre d'évaluer la biomasse des autres espèces prélevées pendant la campagne.

Les premiers résultats seront connus en début d’année prochaine. Ils serviront à l'élaboration du nouveau plan de gestion de la pêcherie de légine à compter de 2025.