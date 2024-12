Saint-Denis : Pour La Réunion se rassemble afin de "s'unir et de bâtir un projet commun"

Alors que le gouvernement est sous la menace d'une censure, ce dimanche 1er décembre 2024, l'Union des forces progressistes de La Réunion organisait un rassemblement au domaine "La Piscine" à Saint-Denis. L'occasion d'évoquer les grandes échéances à venir, et de "s’unir le plus largement possible et de bâtir un projet commun pour l’avenir de La Réunion", indique le mouvement Pour La Réunion (PLR). (Photos : www.imazpress.com)

"Face aux défis immenses qui se présentent pour notre île ; qu’ils soient sociaux, économiques, écologiques ou démocratiques ; le devoir des forces de gauche est de s’unir le plus largement possible et de bâtir un projet commun pour l’avenir de La Réunion". C'est avec ces termes que le PLR a souhaité annoncé le rassemblement qui avait lieu ce dimanche matin au barachois.

Lire aussi - Le PLR lance "un ultime appel à l’union et au rassemblement" à toutes les forces de gauche

- Le PLR rassemble large -

Leaders de partis, élus, militants, adhérents ou simples électeurs... Près de 2000 personnes, selon les organisateurs, ont répondu à l'appel, dans un contexte où le gouvernement est menacé de tomber. Car s'il y a eu beaucoup de motions de censure durant la précédente législature, "cette fois ci, cette motion a de très grandes chances d'être adoptée et de faire tomber le gouvernement", assure la députée Karine Lebon. Écoutez :

Les forces de gauche réunies ce dimanche se veulent en "ordre de marche" pour anticiper les échances à venir. Et si le parti socialiste manquait clairement à l'appel ce dimanche, le PLR espère que la gauche sera amenée à s'unir pour gouverner le pays dans les prochaines semaines.

Lire aussi - Olivier Faure en visite à La Réunion pour encourager la désunion à gauche ?

- Les prochaines élections sont lancées -

Des ambitions à court terme donc, mais aussi et surtout à long terme. Les forces de gauche regroupées derrière le PLR veulent anticiper les prochaines échéances électorales à venir. "Nous avons commencé depuis un certain temps à travailler sur des projets", explique Patrick Lebreton, le vice-président de la Région. Regardez :

Ce rassemblement se veut donc "le point de départ de l’Union des forces progressistes de La Réunion". En attendant une union de l'ensemble des forces de gauche, les prochaines batailles électorales semblent lancées. À commencer par les élections municipales en mars 2026.

www.imazpress.com / redaction@ipreunion.com