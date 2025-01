Fortes pluies à La Réunion : ayons les bons réflexes face aux risques d'inondations

Alors que la saison des pluies débute – et même si les averses se font plus rares qu'à l'accoutumer – le risque en cette période n'est pas moindre. La saison cyclonique occasionne des épisodes de fortes pluies, qui peuvent générer des montées d'eaux soudaines et localisées, particulièrement dangereuses. Il est important de rappeler que nous pouvons nous en protéger en adoptant les bons comportements (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, les inondations surviennent principalement à la saison des pluies entre décembre et avril.

En lien avec l’influence du relief, ce sont les zones littorales de l’île où les pluies non liées à un cyclone ou à une tempête tropicale sont les plus importantes (plus de 50 %).

Ces phénomènes, qui peuvent être difficiles à anticiper, apportent, sur une courte durée, une importante quantité d’eau.

- En cas de pluies et d'inondations, ayons les bons réflexes -

En amont et pour plus de sérénité, il est recommandé de préparer un kit d’urgence et de le placer dans un endroit facile d’accès. Il s’agit d’un kit qui permettra de vivre de manière autonome durant trois jours. Il doit être adapté à vos besoins.

En cas de montée brutale des eaux, il est important de ne pas se déplacer, ni à pied ni en voiture, et de se réfugier en hauteur si possible. Les gestes suivants peuvent vous sauver la vie :

• ne pas se déplacer à pied ;

• ne pas prendre sa voiture ;

• se mettre en hauteur ;

• ne pas aller chercher ses enfants à l’école (sauf consignes des autorités) ;

• rester sur son lieu de travail ;

• s’éloigner des cours d’eau et des ravines ;

• ne pas franchir de gué ;

• et ne pas se mettre en danger pour ses animaux.

• suivre les consignes des autorités données via la radio, les réseaux sociaux, etc;

Le meilleur moyen d'éviter le danger, c'est de s'y préparer; il est donc indispensable que chacun s'approprie les bons réflexes en cas de pluies intenses.

Même hors épisode cyclonique, les pluies intenses donnant lieu à des inondations soudaines sont dangereuses.

Lire aussi - Ravines en crue, radiers submergés :"il est impossible de se battre contre les éléments"

- Une campagne de communication pour alerter sur les fortes pluies -

Pour la deuxième année consécutive, le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en lien avec le ministère de l'intérieur lancent une campagne pour sensibiliser les populations aux risques spécifiques des pluies intenses en Outre-mer.

La nouvelle édition sera diffusée à partir de jusqu'au 6 février 2025.

Cette initiative vise à sensibiliser la population aux risques naturels et à promouvoir la résilience individuelle dans un contexte où les pluies intenses et les inondations peuvent être dévastatrices.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com