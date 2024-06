Point épidémologique régional : baisse du nombre de cas de leptospirose

Santé publique France fait un point sur la situation épidémiologie de l'île du 27 mai au 2 juin 2024. Après trois mois à un niveau élevé (avec plus de 60 cas mensuels déclarés), le nombre de nouveaux cas de leptospirose déclarés est en baisse. Pareil pour la dengue qui continue de diminuer, en lien avec l’entrée hivernale. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Depuis cinq semaines, le nombre de cas hebdomadaires de leptospirose signalés est en diminution. Cette baisse se retrouve également dans l’activité des services d’urgence où depuis 1 mois, le nombre de passages pour suspicion de leptospirose était inférieur à cinq passages hebdomadaires.

Bien que les conditions climatiques deviennent de moins en moins favorables à la survie de la bactérie dans les sols et milieux humides, il existe toujours un risque de contamination lors d’activités à risque. Des cas sont identifiés toute l’année même si 82% des cas en 2022 et 60% des cas en 2023 étaient survenus entre janvier et mai.

Du côté de la grippe, la bronchiolite et la gastroentérite, il n'y a rien d'alarmant.