Pôle emploi : lancement de la 3è édition de la Semaine nationale des métiers du BTP

Pôle emploi Réunion, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et des Travaux Publics (FRBTP) organisent, du 9 au 13 octobre, la 3è Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises (Photo : sly/www.imazpress.com)

Représentant plus 19 000 salariés présents dans un peu plus de 2 800 entreprises locales en 2022, le secteur du BTP est l’un des premiers employeurs de France.

Le secteur propose de réelles opportunités d’emploi et représente 4 800 projets de recrutement en 2023. Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers sont très variés et la transition écologique ouvre de nouveaux besoins en compétences.

À distance ou en présentiel, Pôle emploi Réunion, la CAPEB et la FRBTP seront mobilisés sur l’ensemble du territoire à l’occasion de cette 3è édition de cette semaine. Recrutement, visites de chantiers, découvertes des métiers et des formations seront autant d’opportunités pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.

Pour Angélique Goodall, directrice régionale de Pôle emploi Réunion : "La semaine des métiers du BTP a pour objectif de mettre en lumière les postes qui existent aujourd’hui mais aussi ceux de demain. Au sein de Pôle emploi, nous souhaitons, à travers cette semaine, faire découvrir les métiers de ce secteur, faire changer le regard sur un secteur innovant, démontrer les opportunités de recrutement et d’évolution dans ces métiers.

Aussi, nous travaillons étroitement avec les fédérations et les entreprises toute l’année pour rendre les métiers attractifs."

Au programme :

• Lundi 09 octobre | Le sud en lèr pour le BTP

RSMA | Saint-Pierre | De 08h00 à 12h30

Job dating, table ronde, rencontre entreprises, découverte des métiers du BTP, réalité virtuelle, immersion facilitée, Méthode de Recrutement par Simulation...

• Mardi 10 octobre | Forum BTP Nord

Gymnase des Deux Canons | Saint-Denis | De 08h00 à 13h00

Job dating, présentation et valorisation de l’offre de formation, présentation de la Méthode de Recrutement par Simulation MRS, Promotion des aides et mesures

• Jeudi 12 octobre | Forum Jump Est

Parc du Colosse | Saint-André | De 08h00 à 12h00

Forum destiné aux jeunes sur l’orientation et la formation avec un espace dédié au recrutement dans le BTP avec des ateliers maçon, électricien, plombier... animés par des seniors

• Jeudi 12 octobre | Visite des plateaux techniques

AFPAR | Plateau Caillou | De 08h00 à 12h00