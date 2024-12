Post-bac à La Réunion : plus d’entrées en BTS qu’ailleurs, peu de départs vers l’Hexagone

L'Insee, en partenariat avec le rectorat, a réalisé une étude sur "les orientations et les mobilités post-bac à La Réunion". Il en ressort que les néo-bachelières et néo-bacheliers de l'île se dirigent davantage vers un BTS qu'ailleurs. Par ailleurs, l'Insee constate que les élèves de La Réunion "souhaitent moins souvent quitter leur région que dans des territoires comparables". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, en 2022, les néo-bachelières et néo-bacheliers sont plus souvent diplômés des baccalauréats professionnel et technologique qu’ailleurs.

Ils s’orientent donc davantage vers un BTS, en particulier pour ceux qui ont une mention au baccalauréat professionnel. Ces choix

d’orientation sont liés à l’origine sociale des jeunes.

Publication de l'Insee

Ainsi, les élèves les plus favorisés passent majoritairement un baccalauréat général puis choisissent davantage d’aller en médecine, en classe prépa ou encore en école d’ingénieur ou de commerce.

Toutefois, à La Réunion, ces filières "prestigieuses" regroupent davantage d’élèves d’origine modeste. En outre, le choix des filières

diffère plus qu’ailleurs entre les filles et les garçons.

Les élèves de La Réunion souhaitent moins souvent quitter leur région que dans des territoires comparables, c’est-à-dire des régions qui ne disposent pas d’une offre de formation de très grande taille (Antilles, Guyane, Corse, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie).

Ce sont surtout les élèves avec un baccalauréat professionnel ou technologique qui partent moins souvent qu’ailleurs. Les élèves de la série générale et ceux issus d’un environnement familial favorisé « sautent la mer » bien plus souvent.

Quatre élèves sur cinq acceptent une proposition d’inscription à La Réunion pour leur première année dans le supérieur.