Préfecture : les étudiants d’Epitech remportent le premier Hackaton

Le premier Hackaton de la préfecture a eu lieu les 24 et 25 octobre dernier, à l'initiative d’un start-uppeur réunionnais, Clément Marianne de Gaspach.io. Validé par le préfet Jérôme Filippini, le projet a été lancé par La French tech et la Webcup, deux acteurs du numérique local. Ils ont challengé étudiants et professionnels sur la sécurité de la population réunionnaise lors des périodes cycloniques. Ce sont les étudiants d’Epitech qui ont remporté la mise. (Photo : préfecture)

Trois groupes d’étudiants et huit groupes de professionnels ont travaillé pour proposer et développer des solutions concrètes pour mieux anticiper, gérer et répondre aux crises cycloniques sur notre île.

Le projet gagnant d'Epitech porte sur une solution mêlant modernité et tradition : une plateforme web, dotée d’une intelligence artificielle qui écouterait Freedom lors des périodes cycloniques et qui centraliserait les problématiques remontées par la population en temps réel.

Cédric, Manu, Arthur et Noah, ont passé 28h d’affilés à La Préfecture pour donner naissance à leur idée. Leur participation leur a permis de rencontrer les acteurs numériques locaux, organisateurs de l’événement, mais aussi les acteurs publics investis dans les crises locales cycloniques.

Ils ont remporté un lot de 400€ par personne.