Premier rassemblement réalisé à l’initiative de l’Union des forces progressistes de la Réunion

Face aux défis immenses qui se présentent pour notre île ; qu’ils soient sociaux, économiques, écologiques ou démocratiques ; le devoir des forces de gauche est de s’unir le plus largement possible et de bâtir un projet commun pour l’avenir de La Réunion. (Photo sly/www.imazpress.com)

C’est dans cet esprit que le rassemblement des forces progressistes de La Réunion a réuni 2500 personnes ce dimanche 1er décembre, à Saint-Denis, à l’invitation de plusieurs partis et organisations de gauche et avec le soutien de nouvelles forces : “Génération Ecologie” et “La Réunion Plus Verte”.

Cet évenement marque l’émergence d’un mouvement populaire de large union, résolument ancré à gauche et qui porte le progrès social comme idéal.

Dimanche 1er décembre 2024

Huguette Bello, présidente du PLR

"Notre devoir est de nous rassembler. Notre responsabilité est de travailler au service de La Réunion. Notre boussole est la justice sociale et la défense des plus démunis. En avant avec l’union des forces progressistes !"

Patrick Lebreton, fondateur du Progrès

"Dans tous les territoires, nous portons nos valeurs de solidarité. La Réunion a besoin, plus que jamais, d’être défendue. Face au mépris de Paris et à ses attaques budgétaires, il faut, chez nous, l’union des forces de progrès !"

Jean-Hugues Ratenon, député de la 5e circonscription et Président de RE974

"Pour construire nos victoires de demain, nous devons revenir aux grandes heures de l’éducation populaire, avec au cœur de notre engagement le combat pour la justice sociale."

Joé Bédier, président de l’UDSA

"L’homme politique doit incarner la responsabilité et non le pouvoir ! A St André, le développement économique, social et humain est au centre de nos préoccupations. C’est la condition de la réussite et l’exigence que nous devons porter vis-à-vis des Réunionnais."

Fabrice Hoarau, secrétaire général de l’APR

"L’unité des forces de gauche est essentielle pour garantir un développement social juste et équitable de notre pays et pour promouvoir une économie durable au service de notre qualité de vie et de notre biodiversité."

Céline Sitouze, présidente de La Réunion Citoyenne

"Sans unité et sans rassemblement, il n’y aura ni justice sociale ni victoire pour La Réunion. Ensemble, soyons ambitieux pour construire une île solidaire, écologique et porteuse d’espoir."

La Réunion insoumise

"Les forces de progrès ont un rôle à jouer pour agir en défendant les biens communs. Il faut que les forces progressistes deviennent populaires et radicales sinon elles ne pourront se prévaloir d'aucun progrès."

Jean Piot, Président du MCR

"Ensemble, construisons une société réunionnaise plus juste et solidaire. Notre engagement collectif vise à placer l'émancipation de chaque citoyen au cœur de nos actions. Soyons unis pour un véritable changement."

Karine Lebon, députée de la 2e circonscription

"Face aux difficultés croissantes rencontrées par les Réunionnais, nous relevons le défi de l’union pour proposer un projet qui réponde aux urgences et qui prépare l’avenir de La Réunion. Nou tyinbo, nou larg pa !"

Émeline K/Bidi, députée de la 4e circonscription

"Face au hold-up électoral, nous tenons bon ! Avec et pour les Réunionnais, qui nous ont donné leur confiance, défendons les familles et le pouvoir d’achat. Il n’y aura pas de progrès social sans combat !"

Frédéric Maillot, député de la 6e circonscription

“Le progrès se nourrit inévitablement de lutte mais aussi de l’unité de celles et ceux qui se définissent comme progressistes ! Pou lamour nout péï !”

Perceval Gaillard, député de la 7e circonscription

"Face à la triple crise démocratique, écologique et sociale qui frappe le monde, l'Océan indien et La Réunion : l'union la plus large possible des forces progressistes réunionnaises est un impératif qui dépasse les intérêts partisans et électoraux immédiats".

Évelyne Corbière, sénatrice

"Pour l’avenir de La Réunion, pour répondre aux urgences sociales et écologiques : bâtissons une union solidaire des forces progressistes au service de la population et du territoire."

Pour La Réunion