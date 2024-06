Première brochure touristique de La Réunion en Facile à lire et à comprendre

La Fédération réunionnaise du tourisme (FTR), par le biais de la marque Explore La Réunion, a lancé la première brochure touristique de La Réunion traduite en Facile à lire et à comprendre (FALC) "Bonzour, le tourisme pour tout le monde". Le FALC est une méthode de transcription européenne destinée aux personnes ayant des difficultés de lecture et/ou de compréhension. Il s’agit de proposer un texte simplifié pour offrir une information claire et accessible (Photo : sly/www.imazpress.com)

Mené en collaboration avec La Réunion pour Tous et l'ALEFPA, ce projet "valorise des prestataires touristiques engagés à rendre leur structure plus inclusive et à offrir aux visiteurs un accueil personnalisé selon leurs besoins", indique la Fédération réunionnaise du tourisme.

Le service communication de la FRT par l'intermédiaire de La Réunion pour Tous, a collaboré avec l’association de la Saline-les-Bains pour la rédaction de ce support touristique inédit en version FALC.

Treize jeunes en situation de handicap et deux enseignantes, Mirella Loggia et Anaïck Gendro, ont formé des équipes de rédaction et de relecture pour assurer une traduction fidèle et cohérente de la brochure initiale.

Dans cette brochure, on retrouve des témoignages d'acteurs du territoire impliqués dans une démarche d'accessibilité et un texte retravaillée pour faciliter la compréhension. D’autres critères sont à prendre en considération : la taille du texte est agrandie, la mise en page est allégée, les photos et les textes doivent être dissociés.

Cette démarche s’adresse principalement aux personnes ayant un handicap invisible, mental, mais aussi pour les personnes malvoyantes, dyslexiques, etc.

"En 2020, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. A La Réunion, il y avait plus de 57.000 personnes répertoriées à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) la même année. Dans ces chiffres-là, il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles", précise Camille Coulombel, fondatrice de La Réunion pour Tous.

Retrouvez la brochure "Bonzour, La Réunion accessible à tous" et sa brochure traduite en FALC dans les offices de tourisme du territoire et en version digitale sur le site d'Explore La Reunion.