Près d’un élève réunionnais sur 4 est en surpoids

L’ARS et l’académie de La Réunion publient ce jeudi 29 février 2024 les résultats d’une étude conjointe sur la corpulence des enfants en classe de 6ème menée auprès de 1 700 élèves réunionnais : près d’un élève sur 4 est en surcharge pondérale, avec une stabilité du taux de surpoids et d’obésité par rapport à la précédente enquête de 2011-2012 (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

74 établissements (sur les 87 collèges que compte l’île) ont participé à cette étude, et plus de 1 700 élèves de classe de 6ème durant l’année scolaire 2022-2023 y ont été intégrés.



"Cette enquête permet de compléter les données existantes de prévalence de l’obésité et d’ajuster les dispositifs de prévention, de dépistage, de prise en charge et d’accompagnement des enfants présentant un surpoids ou une obésité" détaille l'ARS.

- Une stabilité de l’IMC des jeunes entre les 2 enquêtes -



Les résultats montrent "une stabilité de l’IMC des élèves de 6ème entre l’enquête de 2011-2012 et celle de 2022-2023". En revanche, il est noté "une augmentation de la part de l’insuffisance pondérale, et malgré la stabilité entre les deux enquêtes, la surcharge pondérale reste bien présente chez les enfants".Près de 7 enfants sur 10 ont une corpulence normale, un peu moins de 2 sur 10 sont en surpoids, et 1 sur 10 en obésité. Un peu moins d’1 enfant sur 10 est en insuffisance pondérale.





- Les élèves en 6ème des microrégions Nord et Est présentent plus souvent un problème de poids -



"L’enquête 2022-2023 a également permis d’avoir une approche territoriale faisant apparaître une répartition inégale des enfants selon leur IMC sur le territoire qui semble correspondre aux inégalités sociales et territoriales en santé" souligne l'ARS.



Les enfants de la microrégion Est présentent un taux de prévalence d’obésité plus important.

- "L’enquête confirme le lien entre obésité et précarité" -



L’obésité et le surpoids sont plus présents chez les élèves issus d’une famille de classe moyenne ou défavorisée. "La prévalence de l’obésité est plus élevée chez les élèves scolarisés dans les établissements du réseau de l’éducation prioritaire : 9,3% contre 7,3% des enfants scolarisés hors éducation prioritaire" détaille l'ARS.Cette situation est "généralement attribuée à la difficulté pour les familles défavorisées d’adopter une alimentation complète et saine".Les résultats de cette étude complètent les données existantes de prévalence de l’obésité, et notamment les dernières données sur la corpulence et les comportements hygiéno-diététiques des adolescents réunionnais parues en 2023.





"Les données actualisées de prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants en classe de 6ème et les dernières données de la Protection Maternelle Infantile (PMI) chez les petits de 3-4 ans mettent en évidence la nécessité d’ajuster les dispositifs de prévention, de dépistage, de prise en charge et d’accompagnement des enfants présentant un surpoids ou une obésité" estime l'ARS.



Par ailleurs, les résultats de cette étude viennent "confirmer l’orientation, prise par l’ARS La Réunion, l'académie de La Réunion et ses partenaires, de lancer l’opération Nutrition marmay dès l’année scolaire 2024-2025 afin d’accentuer les actions d’éducation nutritionnelle en prévention de l’obésité infantile dans les écoles".

L’objectif est "d’agir de manière précoce auprès des familles et des enfants afin que ces derniers adoptent les bons comportements nutritionnels dès le plus jeune âge".

"Beaucoup d’interventions sont déjà mises en œuvre dans les établissements scolaires et au sein des communes. Avec l’opération Nutrition marmay, il s’agit de déployer un modèle d’intervention comprenant des ateliers clés en main et des outils validés par des experts de la nutrition afin d’amplifier les actions de terrain."



L’enjeu global est de "promouvoir les recommandations nutritionnelles du PNNS (Programme National Nutrition Santé) et d’aborder plusieurs thématiques prioritaires : les clés d’une alimentation équilibrée, les boissons sucrées, la journée alimentaire type, l’importance de l’activité physique dans le quotidien chez l’enfant…".

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Projet Régional de Santé (PRS) 2023-2028 et du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète (PRND) 2020-2023.