Prix de la laïcité 2023 : l’appel à projets est ouvert

Pour la 3ème année consécutive, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer lance l'appel à projets pour le prix de la laïcité de la République française.

"Ce prix distingue et encourage les actions de terrain et les projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité" indique la préfecture.



Peuvent concourir les actions ou projets présentés à titre individuel ou collectif.



Pour participer, il faut retourner la fiche de candidature dument remplie et disponible en téléchargement sur le site de la préfecture avant le 15 octobre 2023 au comité interministériel de la laïcité : par courriel à bureau-laicite@interieur.gouv.fr ou par voie postale (Prix de la laïcité de la République française, DLPAJ, Bureau de la laïcité, Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08).



Le prix de la laïcité est doté d'une enveloppe nationale de 50 000 euros.



La remise des prix aura lieu le samedi 9 décembre 2023, date de la journée de la laïcité, date de l’anniversaire de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905.