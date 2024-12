Abolition de l'esclavage : concerts, spectacles et ateliers au programme du 20 décembre à La Réunion

Dans le cadre de la célébration de l'abolition de l'esclavage qui aura lieu le vendredi 20 décembre 2024, à La Réunion, les communes et associations proposent une journée de célébration aux quatre coins de l'île. Cet évènement se veut riche en culture, en mémoire et en partage pour les Réunionnais.es avec diverses activités, concerts ou encore spectacles. Imaz Press vous dévoile le programme (Photo : www.imazpress.com)

- Saint-Denis -

Sur le thème du "Bal des Noirs", cette édition 2024 met à l’honneur l’expression corporelle et musicale comme vecteurs de mémoire et de rassemblement.

Le 20 décembre, journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, sera marqué par les traditionnels hommage et défilé, suivi d'un concert inédit, mêlant artistes de maloya et nouveaux talents explorant des sonorités modernes.

Les festivités débuteront avec un hommage à la mémoire des ancêtres prévu à 10h dans le Jardin du Barachois.

Le traditionnel défilé s'élancera du Jardin de l'Etat à 17h, avec plus de 1.200 participants venus de tous les quartiers de la ville.



À partir de 20h, un grand concert sera donné au Barachois, en présence de Georges Lagarde, Salangane et l'orchestre Maloya Classique, Sika Rlion, le groupe mozambicain Vumba 1848, et Lo Ron Maloya.

Cette année, il faudra aussi compter sur la participation exceptionnelle des 27 artistes mozambicains, venus tisser un dialogue musical et culturel avec La Réunion.

- Saint-Paul

À Saint-Paul, cet événement est marqué par des festivités culturelles riches et variées, incluant des concerts de maloya, des expositions historiques, des défilés et des ateliers.

De nombreux lieux dans la ville se transforment en espaces de partage avec des stands créoles, des animations traditionnelles et des spectacles qui mettent à l’honneur le patrimoine réunionnais.

- Saint-André -

Jusqu'au 22 décembre, Saint-André va vibrer au rythme de la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Dans les quartiers : ateliers, expositions, concerts, spectacles, danses traditionnelles, jeux Lontan...

Une caravane "Maloya" animée par les groupes Ker Fier Maloya et Mélanz Gayar de Saint-André, sillonnera les quartiers de la ville, le vendredi 20 décembre, de 10h00 à 16h30. Elle partira de la Cressonnière, Rivière-du-Mât les Bas, Champ-Borne et alentours (10h00-12h00) puis à Cambuston, Chemin du Centre, Centre-Ville et alentours (14h00-16h30). La caravane terminera son parcours sur le parvis de la mairie.



Le 20 décembre en centre ville : grand kabar à 18h00, rendez-vous sur le parvis de la mairie pour danser, rouler, et honorer nos ancêtres autour d’un grand kabar.

- Plaine des Palmistes

Une journée festive est programmée le jour où nous célébrons l'abolition de l'esclavage à La Plaine des Palmistes comme à l'accoutumée.

Pour bien faire cette année, la commune aura un podium sur le parvis de la mairie pour les concerts. Le relais aux flambeaux réunira les sportifs du jour et les amis de toujours, pour une course symbolique, plus familiale que sportive.

Un marché de Noël réunissant près d'une vingtaine d'exposants se déroulera sur le parvis de la mairie de 9h à 22h pour les derniers achats de fin d'année.

Une exposition sur l'esclavage et son abolition, concoctée par l'équipe de la médiathèque Paulette Pégou, sera visible dans la salle des mariages en mairie de 9h à 17h.

9h - Thierry Tayllamin en concert live avec ses chanteuses

10h - Spectacle de danse de séga avec l'Office Municipal des Sports et Loisirs

10h15 - du séga encore avec le Club Energy (danse)

11h - Concert Live du groupe SOLAH

14h - Concert Live du Groupe Jojo Production

16h - Concert de Kent1 & Dj MC

17h - Concert de Kayamb Maloya

18h - Relais aux flambeaux

20h - Concert live de Missty

Les inscriptions pour le relais aux flambeaux se feront directement sur place avec le Club organisateur à partir de 16h.

L’association La Plaine lé Possible organise une célébration de l’abolition de l’esclavage au 459 rue de la République, de 9 heures à 16 heures.

Cet événement propose une journée riche en découvertes, en partage et en célébration. Au programme : animations culturelles, spectacles vivants, ateliers créatifs, exposition interactive, et bien d’autres moments forts.

Parmi les temps forts de la journée :

- 10h : Pièce de théâtre "Le Dit Ti Kaf" par une troupe locale.

- 11h30 : Performance musicale de maloya par les enfants de la commune.

- 14h00 : Exposition et ateliers interactifs sur les instruments traditionnels.

- 15h30 : Concert de Natacha Tortillard, chanteuse emblématique.

- Étang-Salé

Rendez-vous le 20 décembre 2024 pour une journée de fête au stade Gilbert Delgard.

Au programme :

- 14h : ouverture du «village Créole», rond cozé avec Raymond Lucas, tresse solidaire avec l’association Paloma.

- 15h : exposition de livres et d’instruments, et animation musicale avec Lantant Pikan

- 15h30 : atelier culinaire et dégustation de jus de canne, atelier tressage

- 16h : Défilé de tracteurs et exposition sur le parking extérieur

- 17h : Remise du trophée agriculteur

- 18h : Kouler Kréol Kontac konection

- 18h30 : Micheline Picot

- 19h : Willy Philéas

- 20h : discours du maire.

- 20h15 : Tatane

- 20h45 : Kiltir maloya

- Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre annonce sa programmation pour le vendredi 20 décembre 2024 au centre de ressources Pierre Macquart.

Au programme :

- 9h-18h : village

- 9h-15h : accès libre au musée numérique

- 9h-15h : Documentaire sur Alphonse Garreau, Madame Desbassayns et l'île des esclaves de Marivaux.

- 10h-18h : fresque participative

- 18h : L’abolition de l’esclavage, mythe et réalité, par Bruno Maillard au Kerveguen.

- 20h : Furcy, le risque de la liberté par La Mouche Production au Kerveguen

Des concerts seront également à prévoir lors de cette fête.

- 9h au jardin des plages : l’ambiance risofé avec Simangavol, Zarlor, Rézonans Maloya, Coulér Péi, Mangalor, Woba Kélé, René Paul

- De 11h-13h : Forêt Vert, Métiss des iles, Yabenabi, Mister Joce Band

- De 13h30-18h aux dalons kabaré : Daajy et Bilivin’s, Daloner, Mamass’B, Lékol Mizik Trad, Trio Métiss, Rézonans Maloya, René Paul, Ségadoss, Saint-Pierre i Bouge, Syna Awel "Thilissa"

- De 18h-23h45 à la place Albany : podiums libres de couleur avec Niama (une comédie musicale avec Christine Salem, Cheikh Ibra Fame et Abdoulaye Sissoko à la kora), Firmin Viry, Etinsel Maloya, Baster)

- Saint-Leu

Kabar, défilé associatif, tournoi de foot ou encore balade patrimoniale : retrouvez les événements prévus dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint-Leu.

Au programme :

Vendredi 20 décembre 2024 :

- 8h30 à 18h à la maison de quartier de Bras-Mouton : tournoi de foot, atelier culinaire gâteaux lontan, expo objets lontan, confection kayamb et initiation maloya

- 16h à la maison de quartier de Bras-Mouton : concert live de "Bwa d’Nef Inn"

- 9h à 23h à la maison de quartier Maduran : expo objets lontan, dégustations diverses

- 18h à la maison de quartier Maduran : défilé dans le quartier du snack-bar jusqu’à la maison de quartier, risofé partage, ron maloya et ambiance la kour

Samedi 21 décembre 2024 :

- 15h à la médiathèque Roger Poudroux : Kabar Destyn maloya

Dimanche 22 décembre 2024 :

- 6h30 à la place du Foirail à Piton Saint-Leu : balade patrimoniale guidée en direction du quartier La Croix, ravitaillement aux pitons Roches tendres, suivie d'une dégustation à l'arrivée du circuit.

- Saint-Benoit

Comme chaque année, le 20 décembre 2024, la ville de Saint-Benoît et les associations bénédictines se réunissent pour commémorer l'abolition de l'esclavage.

Programme des festivités :

- 14h à 16h : défilé du 20 désanm, le départ se fera au parking du lycée Bouvet vers l'esplanade.

- 16h30 à 18h : ron kaloubadia et dégustation de gâteaux lontan

- 18h30 à 22h : concerts de Ti Rat et Rouge Reggae, Orage, Madiakanou, Votia

- Bras-Panon

Dans le cadre du 20 décembre, la Médiathèque de Bras-Panon propose un atelier animé par Marie-Danielle Merca, écrivaine, éditrice et coach en créativité.

La ville de Bras-Panon et l'association Animation Développement Proximité (ADP) organisent le concert "Nout 20 desamb", le samedi 21 décembre 2024 de 17h à 22h, sur la place Michel-Debré.

Au programme :

17h : DJ Luders

18h : Ziss Fan Maloya

18h30 : Fanja Maloya

19h : Emiguel

19h30 : Ana’El

20h : Zamela

20h30 : Tessa

21h : Jumpop

21h30 à 22h : DJ Luders et tirage au sort des lots

Dégustation de riz sofé à partir de 20h

- Le Port

Dans le cadre de l’événement Le Port en fête et à la veille du 20 désanm, la Rivière des Galets s’anime.

Le jeudi 19 décembre de 9h à 23h : des animations pour enfants, un village lontan, des expositions et ateliers. Un défilé rassemblera les associations et un grand concert gratuit réunira Kiltir, Etinsel Maloya, Yeka Maloya et Band Makwalé au stade Nelson Mandela.

- Petite-Île

Le Domaine du Relais à Petite-Île accueille le festival "lambians créole" les 19 et 20 décembre 2024.

Le jeudi 19 décembre 2024 :

- 18h30 : départ du défilé aux flambeaux, animation tambours malbar - moringue - percussion avec la participation de 974 percu - La Cap - kouler maloya et raskok

Concerts grande scène :

- 20h : maya kamaty et Sovaz

- 21h30 : manu k'de et Max Lauret

- 23h : les "35 ans de manyan" avec ses invités Michel Admette, Georges Marie Soucramanien, Jean Pierre Boyer, Corneil Domitile, Dominique Barret avec les leaders de Manyan : Chantale Ivara et Alain, Émilie Ivara, Emmanuelle Ivara, Joël Kazabwa, Emiguel

Le vendredi 20 décembre 2024 :

Concerts grande scène :

- 16h : kiltir

- 18h : lindico

- 20h : ziskakan

Animations dans le village patrimonial :

- 10h : riz sofé en musique avec les pat’jaune

- 11h30 : animation musicale et fonnker avec Bernadette Pluies et kalou.

- 13h30 : tambours malbar et danses traditionnelles indiennes.

- 14h : spectacle de conte musical avec Jean-Pierre Accapandié

- 15h : kouler maloya

- 16 h : contes et zistoir lontan avec kouler maloya

Village patrimonial :

De 10 h à 17 h : "le village maloya" (des créations artisanales, des talents artistiques et de savoureuses spécialités culinaires, démonstration et fabrication de tambours malbar et bien d'autres activités).

- Sainte-Marie

La ville de Sainte-Marie organise l'évènement "Fêt Kaf - 20 décembre 2024" à la Rivière des Pluies.

Au programme :

- 9h30 : inauguration du village de la liberté (exposition sur le marronage, exposition d'objets "lontan", dégustation de racine, ateliers fabrication d'objets "lontan")

- 10h : inauguration du patrimoine historique de la Riviere des Pluies

- 10h30 : hommage aux ancêtres, diffusion de podcasts.

- 10h30 : lâcher de colombes, symbole de la liberté

- 11h : maloya la liberté avec Ras Marron

- 13h30 à 16h30 : ateliers contes (médiathèque Anne Mousse) et ateliers créatifs (peinture et fabrication d'objets)

- 14h : inauguration de l’exposition permanente prison/cave desbassayns.

- 15h à 16h : initiation au moringue.

- 16h à 17h30 : initiation danse maloya

- Les Avirons

Au programme le vendredi 20 décembre 2024 :

- 11h : repas animé avec amuzav.

- 14h : kafrine mélanzé & association lacs

- 15h : lorkes kds

- 16h30 tinom lélé

- 11h à 17h30 : dégustation de gâteaux lontan, jeux lontan

- 17h30 : défilé 20 desanm au ruisseau au stade du centre-ville.

- 18h30 : plus de 100 maloyèr sur le stade.

- 19h35 : ban makwale au stade du centre-ville

- 20h40 : melanz gayar au stade du centre-ville

- 21h45 : flambola au stade du centre-ville.

- 22h50 : heritaz maloya au stade du centre-ville.

- Saint-Joseph

La Fét Kaf, un rendez-vous du 20 décembre à vivre à Saint-Joseph.

Au programme :

- 9h : accueil des associations au parking de l’école du centre

- 9h30 : défilé au parking école pour le jardin du 20 desanmb en passant par la rue Maréchal Leclerc.

- 10h : dépôt de gerbes et discours officiels.

- 10h30 : animations associatives.

- 13h : Kultur flamboyant

- 13h30 : Ti nom Lélé

- 14h15 : Kaf Tradisyion

- 15h : Kozman ti Dalon

- Saint-Louis

La ville de Saint-Louis propose deux jours pour célébrer, partager et vibrer au rythme du 20 Désanm.

Au programme :

- Le village Kréol se déroulera les 19 et 20 décembre 2024 de 14h à 18h à Moulin Mais au bois de Nèfles Cocos avec plusieurs démonstrations artisanales (ferblanc, tressage, vacoas)

- Le Kabar se déroulera le 19 décembre 2024 à partir de 17h jusqu'à 23h à Moulin Mais à Bois de Nèfles Cocos avec plusieurs artistes Dipanema, Trad Mélanzé, Ban Makwalé, Fanm Gayar, Kiltir et Lindigo

- Le défilé se déroulera le 20 décembre 2024 de 10h30 à 11h30 à la mairie de Saint-Louis à Moulin Mais avec des charrettes à bœufs, des moringueurs, des percussions africaines et des scènes interactives.

- Le Ron Maloya se déroulera le 20 décembre 2024 de 11h30 à 18h à Moulin Mais à Bois de nèfles Cocos avec plusieurs animations avec des Dj, des maloyeurs ou encore des danseurs.

- Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne célèbre le 20 décembre 2024.

Au programme :

Le 19 décembre 2024 :

- 18h30 : défilé de la liberté à la place de la mairie.

- 19h15 : animations culturelles et un kabar et concerts avec Kaloubadya, Miel, Algéric, Kouler mon nasyon, Racine kaf maloya au Bocage.

Le 20 décembre 2024 :

- 7h à 18h : tournoi de football.

- 7h à 18h : tournoi de pétanque.

- 8h à 17h : tournoi de street basket au gymnase de Bel-Air.

- 9h : départ relais des Marrons à la place de la mairie.

- 9h : inauguration des travaux de réhabilitation, animation culturelle et sportive au centre culturel de Bellevue.

- 16h30 : défilé kaiassa au gymnase de Bel-Air.

- 17h30 : animations musicales au centre culturel de Bellevue.

Le 21 décembre 2024 :

- À 18h : kabar avec Blacko, Frédéric Joron, Nagai, Kamé, Racine kaf maloya

- Le Tampon

Comme chaque année, le traditionnel Kabar se tiendra dans le quartier de Trois Mares pour célébrer le 20 décembre, une date importante pour la mémoire et l’histoire de La Réunion. Cette année, le thème du défilé sera "Le peuplement de La Réunion", mettant à l’honneur la diversité de notre île.

Programmation :

19h15 : Votia

20h15 : Kozman Ti Dalon

21h15 : Trois mares mon pei

22h15 : Etinsel Maloya

23h15 : Flamboya

- Sainte-Rose

La commune organise à la Rivère de l'Est, la célébration de l'abolition de l'esclavage.

- 10h : accueil musical par les élèves de l'école municipale de musique "Gabriel Singué" Déambulation à travers l'exposition "Le Code Noir"

- 10h15 : le mot du maire Michel Vergoz et un dépôt de gerbe à la mémoire des victimes de l'esclavage

- 10h40 : proposition thématique de Toussaint Brema : "Le corps de l'esclave et les châtiments"

- 10h50 : prestation des élèves de l'école municipale de musique "Gabriel Singué"

- 11h : À propos de Jacoto par Inel Dalleau

- 11h10 : pièce de théâtre de Jean-Yves Hoareau : Trazikté Sou Lonbraz Kalbanon

- 11H30 : Maloya rant' dan ron

Kabar "place des laves" à partir de 17h à l'école de musique avec Karma, Secteur 410, Maperine Ban Makwalé et Race Bandey.

- Le Département

Le Département organise la cérémonie officielle du Gran 20 Desanm dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage au musée de Villèle à Saint-Gilles.

Le jeudi 19 décembre 2024, il y aura trois scènes :

Au programme :

- Le Téat mobil :

Cie Tilawcis

Konpani Ibao

Diffusion de films

- Le grand podium :

20h : Tinom Lélé (maloya)

21h45 : Gramoun Sello (maloya)

- La petite scène villaz manzé :

19h30-20h30 : Seb band (séga maloya)

21h15-22h30 : Tropicaduo (concert)

Le vendredi 20 décembre 2024, il y aura trois scènes également :

- Le Téat mobil :

Cie Tilawcis

Konpani Ibao

Diffusion de films

- Le grand podium :

14h30-15h30 : Kabar défilé (100 maloyer)

16h30-17h30 : Race Bandey

- La petite scène villaz manzé :

11h-12h30 : Les chœurs de la liberté (sous la direction de Laurence Beaumarchais, Nicole Dambreville et Votia)

14h-15h : Fonnkèr marmay

15h45-16h45 : Lamlamer

Ateliers

- Atelier créatif autour du café.

- Atelier du cerf-volant