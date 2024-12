Saint-Pierre : programmation "libres de couleur" du 20 décembre

La ville de Saint-Pierre annonce son programme pour le 20 décembre 2024 sous le thème "Libres de couleur" . Cette fête sera l'occasion de revenir sur l'histoire de nos ancêtres et d'ainsi célébrer l'abolition de l'esclavage. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

- 20 désamb 2024 sous le thème "libres de couleur" -

Un village de 9h à 18h au centre de ressources Pierre Macquart :

Risofé, expositions, ateliers : fabrication de kayamb, bobre, fabrication d’objets en fer blanc, tressage, tableau de sable, paillage, zampone, flûte de pan, montage de cerfs-volants lontan, gony créatif, stand tisane, démonstration de moring, maloya, percussions, initiation aux instruments traditionnels, danse maloya, danse afro, démonstration de torréfaction et dégustation de café, mignardises locales, conte, dégustation de racines, jeux lontan, fresque participative, course gony et la roue.

- Micro-Folie pour le spécial 20 décembre -

Les 19 et 20 décembre au centre de ressources Pierre Macquart : Accès libre au musée numérique de 9h00 à 15h00. Plongez dans une expérience immersive en découvrant le documentaire sur Alphonse Garreau.

À 14h00 : Madame Desbassayns.

À 17h00 : l'intégrale pièce de théâtre, l'île des esclaves de Marivaux.

- Journée d’animations au centre de ressources Pierre Macquart -

Atelier découverte du Fab Lab : Initiez-vous à la fabrication numérique et apprenez des techniques comme la sublimation. Apportez un morceau de tissu en coton, style tee-shirt ou autre, pour personnaliser un objet unique grâce à cette technique créative.

Zistoir rakonté : Laissez-vous transporter par les récits et contes de La Réunion.

Espace jeux sur la terrasse (toute la journée) : Amusez-vous avec notre jeu de l’oie géant et explorez une variété de jeux de société pour petits et grands.

Village des jardins de la plage (sous le banian)

Fresque participative de 10h00 à 18h00 : Rejoignez l’artiste pour créer une fresque collective. Tout le monde est invité à participer.

Un moment culturel et convivial à ne pas manquer.

- Concerts -

Au jardins de la plage, l’ambiance risofé dès 9h : Simangavol, Zarlor, Rézonans Maloya, Coulér Péi, Mangalor, Woba Kélé, René Paul

Au couleurs village de 11h à 13h : Forêt Vert, Métiss des iles, Yabenabi, Mister Joce Band

Au dalons kabaré de 13h30 à 18h : Daajy et Bilivin’s, Daloner, Mamass’B, Lékol Mizik Trad, Trio Métiss, Rézonans Maloya, René Paul, Ségadoss, Saint-Pierre i Bouge, Syna Awel "Thilissa"

À la Place Albany de 18h à 23h45 : Podiums libres de couleur avec Niama (une comédie musicale avec Christine Salem, Cheikh Ibra Fame et Abdoulaye Sissoko à la kora), Firmin Viry, Etinsel Maloya, Baster)

- Visite théâtrée

Maronès par Balades créatives à Montvert-les-Hauts à 9h. Réservation obligatoire au 0262 32 62 18

- Conférence

L’abolition de l’esclavage, mythe et réalité, par Bruno Maillard au Kerveguen à 18h

- Ciné Concert

Furcy, le risque de la liberté par La Mouche Production au Kerveguen à 20h