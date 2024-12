La septième édition du Gran 20 Desanm à Villèle placée sous le signe de la solidarité envers Mayotte

Le Conseil départemental annonce que l’édition 2024 du Gran 20 Desanm qui se tiendra au Musée de Villèle les 19 et 20 décembre dans le cadre de la commémoration de l’Abolition de l’esclavage est placée sous le signe de la Solidarité et de l’ouverture sur le monde. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Département)

À l’entame de la conférence de présentation de l’événement, le président du Département Cyrille Melchior a annoncé l’organisation d’une collecte de fonds en partenariat avec la Croix Rouge Française pour venir en aide au département de Mayotte, ravagé par le cyclone Chido.

"Cette action de solidarité sera mise en œuvre au niveau d’un stand dédié mis à la disposition de la Croix Rouge sur le site de Villèle pendant les deux jours de manifestation a précisé Cyrille Melchior. La Préfecture rappelle qu’au stade actuel, les conditions d’acheminement et de stockage de denrées ou de dons matériels sont extrêmement difficiles. De ce fait, ce sont les contributions financières qui seront collectées et gérées par la Croix Rouge pour financer les opérations d’assistance des familles sur place à Mayotte".

Chaque année, ce sont plus de 10.000 visiteurs qui sont accueillis à Villèle à l’occasion du Gran 20 desanm. La 7e édition n’en sera pas moins populaire et attractive grâce à une programmation particulièrement riche. Parmi les moments forts de l’animation artistique, on citera le Téat mobil avec la Compagnie Tilawics et Kompani Ibao ; la soirée maloya avec les artistes de renom comme Tinom Lélé et Gramoun Sello ou encore les Chœurs de la Liberté dirigés par Laurence Beaumarchais, Nicole Dambreville et Votia.

Des ateliers créatifs et des conférences sont aussi prévus. Sans oublier les visites et les animations autour des héritages : dégustation de cuisine traditionnelle, la carousel lontan, la forge, l’alambic… (voir le programme détaillé en encadré)

Le public est aussi invité à découvrir un parcours autour du futur projet du musée de l’habitation et de l’esclavage ainsi que les 9 expositions à l’affiche dont "L’affaire Abby Guy. Le combat d’une femme pour la liberté́ dans le Sud des États-Unis". Venu tout droit de l’Université de l’Arkansas où il enseigne l’Histoire, le Professeur Nathan Elliot Marvin, auteur de cette exposition participera pleinement au Gran 20 desanm au cours duquel il animera une conférence.

"Le Département partage et enrichit l'histoire de La Réunion, grâce à son ouverture sur le monde. Après le Mozambique, l’Afrique du Sud, le Bénin, la Namibie… nous accueillons les États-Unis à travers le Professeur Marvin Nathan qui a travaillé sur l’exposition sur l’esclave Furcy en Septembre 2024. Il est aussi l’auteur d’une exposition sur l’histoire de l’esclave Abby Guy qui sera présentée à Villèle" a indiqué Cyrille Melchior lors de la conférence, en présence de la vice-Présidente déléguée à la Culture Béatrice Sigismeau et des partenaires.

Delphine Colin déléguée académique à l’action culturelle à l’Académie de La Réunion, a présenté un projet pédagogique intitulé "Ambassadeurs du musée" mis en place dans les collèges avec le Musée de Villèle. Lolita Tergemina, directrice du CDNOI (Centre Dramatique National de l’Océan Indien) a annoncé le déploiement du Téat mobile à Villèle sur les 2 jours. Plusieurs partenaires dont Dominique Noël d’Air France ; Christophe Loiseau, Directeur Régional Adjoint de la Banque des Territoires et Catherine Dahirel directrice régionale de la Poste de La Réunion ont aussi participé à la présentation. On notera enfin que l’édition 2024 du Gran 20 desanm sera marquée aussi par la sortie du documentaire sur "l’Esclavage à Bourbon" qui sera diffusée sur Réunion la Première le 20 décembre et dans les écoles.