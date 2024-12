Projet humanitaire : sept étudiantes infirmières veulent s'envoler pour le Cambodge

Léa Payet et plusieurs de ses camarades, sept étudiantes infirmières de La Réunion ont pour but de partir au Cambodge en 2025 pour un projet humanitaire. Le voyage est prévu du 16 au 25 juin. Des jeunes femmes engagées qui comptent sur la solidarité des réunionnais pour les aider à concrétiser leur projet et venir en aide aux populations locales. (Photo photo RB imazpress)

Pour partir, les sept étudiantes actuellement en deuxième année à l'IES Sud font appel aux dons des réunionnais. Des dons financiers via leur cagnotte mais surtout des dons de matériel scolaire et médical.

"Nous avons également besoin de jeux ou vêtements que nous pourrons offrir aux populations les plus défavorisées", explique Léa Payet, l'une des étudiantes.

Pour les aider, les futures professionnelles de la santé ont mis en place diverses actions dont une tombola, ou encore un trail "afin de promouvoir la santé", précise-t-elle.

"Chaque initiative a une importance capitale et sera directement utilisée pour améliorer le quotidien de nombreuses familles, tout en renforçant les infrastructures locales. Nous sommes persuadées que grâce à votre soutien, nous serons en mesure de réaliser un véritable changement", adresse-t-elle aux Réunionnais.

Vous pouvez suivre leurs actions ici.

- Un voyage humanitaire pour de futures infirmières -

Lors de ce périple en Asie, les étudiantes infirmières auront "la chance de mettre en œuvre nos compétences en tant que futures professionnelles de la santé et de travailler en collaboration avec des associations locales pour réaliser des actions de prévention, d'accompagnement sanitaire et de distribution de produits de première nécessité", explique Léa Payet.

Ce projet comprend également "des actions éducatives et de développement pour satisfaire les besoins fondamentaux des communautés qui y sont confrontées".

De plus, "notre objectif est de sensibiliser notre entourage et notre communauté aux problèmes persistants dans certaines régions du Cambodge, qu'il s'agisse de la pauvreté, de l'accès restreint aux soins ou du manque de ressources culturelles", souligne l'étudiante.

- Le Cambodge, un pays dont les besoins sont importants-

Le choix du Cambodge ne s'est pas fait par hasard. "Le Cambodge est idéal pour un voyage humanitaire en raison de ses besoins dans des secteurs essentiels tels que l'éducation et la santé", indique l'étudiante.

"Même si les progrès économiques récents ont été réalisés dans le pays, les conséquences historiques du régime Khmer Rouge persistent, avec une pauvreté persistante, des infrastructures limitées et des problèmes d'accès à l'éducation et aux santés."

"Un voyage humanitaire permet de contribuer à la fois au développement local et à la découverte d'une culture riche et résiliente, portée par des populations accueillantes et charmantes. En outre, grâce à notre école, nous avons la chance de nous intégrer pleinement dans cette mission", conclut l'étudiante.

www.imazpress.com/redac@ipeunion.com