Prudence : la houle va (encore) déferler ce week-end

"Un épisode de forte houle australe, plus important que les épisodes récents, est prévu ce samedi 24 août et dimanche 25 août 2024", prévient Météo France. Des vagues de 5 à 6 mètres de haut sont attendues sur les côtes sud et ouest de l'île. "En comparaison, l'épisode du week-end du samedi 17 août et dimanche 18 août avait des vagues de 4 mètres" notent les météorologues. Météo France annonc également des vents forts sur une bonne partie de l'île. La plus grande prudence est une nouvelle fois recommandée en bord de mer (Photo www.imazpres.com)

Cette houle sera générée par une dépression qui ne ne concernera pas directement à La Réunion puisque se trouvant "sur les latitudes tempérées des Quarantièmes rugissants" note Météo France.

"Les vagues générées par cette dépression se propageront d'ici samedi soir vers la façade sud-ouest de La Réunion. On prévoit des vagues moyennes de l'ordre de 5 à 6 mètres sur les côtes sud et ouest de l'île au moment du pic de l'épisode dans la nuit de samedi à dimanche ou dimanche matin" détaillent les météorologues.

En même temps que ces déferlantes, des vents forts sont attendus. "De fortes rafales, estimées vers 70 à 90 km/h, souffleront une bonne partie de la journée de samedi sur les extrémités ouest et est-sud-est de l'île notamment à Saint-Gilles, au Port et au Gros Piton Sainte-Rose. Des rafales de 80 à 100 km/h souffleront dans les hauts les plus exposés" indique, en substance Météo France

"Ces prévisions seront affinées prochainement et des vigilances seront probablement émises pour les phénomènes vagues-submersion et vent fort" préviennent les météorologues.

