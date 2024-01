Quand Burger King s'amuse de la nomination de Gabriel Attal

Ce mardi 9 janvier 2024, Gabriel Attal a été nommé Premier Ministre après la démission d’Élisabeth Borne. Un remaniement qui a beaucoup fait parler en particulier sur les réseaux sociaux. Et Burger King, chaine de fast-food bien connue pour sa subtile communication, n'a pas hésité à faire sa petite blague sur le sujet avec un jeu de mots bien placé. (Photo montage/www.imazpress.com)

Dès l'annonce du départ de la Première ministre de Matignon, l'enseigne a décidé de surfer sur l'évènement politique. "Commandes à la Borne momentanément indisponibles" a posté l'équipe de communication sur X (ex-Twitter).

Commandes à la Borne momentanément indisponibles. — Burger King France (@BurgerKingFR) January 9, 2024

Quelques heures plus tard, Gabriel Attal est choisi pour prendre la succession du poste. Une nouvelle occasion de se moquer pour Burger King qui publie : "Problème réglé, vous pouvez passer Attable".

Problème réglé, vous pouvez passer Attable. https://t.co/ye6r7U4pnl — Burger King France (@BurgerKingFR) January 9, 2024

Des publications qui ont créé le buzz avec des milliers de réactions, partages et commentaires de la part des internautes. Certains se sont même prêtés au jeu à leur tour. Parmi les commentaires, "on aura plus le menu à 49,3€ ?" ou encore "ça devient compliqué, un véritable Castex !".

